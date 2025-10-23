Candidatos o no, que miren la tabla: Lucas Ocampos

Monterrey, Nuevo León. El que pongan a Rayados candidato o no al título, es cosa de que solamente vean la tabla de posiciones, así lo dejó en claro Lucas Ocampos.

El volante argentino aseguró no estar tan mal como mucho dicen, poniendo de ejemplo al Toluca, equipo que los goleó y aún así sólo están dos puntos por encima.

“Quienes nos quieran llamar o no, candidatos, que mire la tabla. Estamos arriba que hablan maravillas de Toluca, que es un gran equipo y nos hizo mucho daño pero estamos a dos puntos”, confesó a las afueras del Barrial.

Bajo esta misma línea, el ofensor destacó de econlucaso y emocionate el cierre de certamen que tendrán, donde incluye al Clásico Regio.

“Los partidos al final son lindos, son los que aunque ya estamos al final, casi entrando a la liguilla son los partidos que quieren jugar y estar de la mejor manera.

Tanto ellos como nosotros nos tomamos esos juegos con esa motivación y un plus porque la gente también lo vive de una manera, asi que nada, se vienen dos semanitas intensas para terminar y empezar la liguilla”, añadió.

La “Pandilla” visitará al Cruz Azul este fin de semana para esperar el derbi norteño ante Tigres y finalizar la fase regular frente a Chivas.