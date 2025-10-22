Cancelan el Barcelona vs Villarreal en Miami

*Las protestas de clubes y jugadores funcionaron.

El partido entre el Barcelona y el Villarreal, que estaba programado para jugarse en Miami, fue cancelado.

Así lo anunció LaLiga, argumentando la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas, luego de que se opusieran algunos clubes y jugadores, a estas nuevas dinámicas buscando expandir el futbol español a otros países.

El partido se iba a disputar el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, hogar de los Dolphins de Miami de la NFL.

Un grupo de futbolistas y clubes, así como directores técnicos y aficionados, se han manifestado en contra de estas medidas, asegurando que no fueron consultados para que se disputara un partido fuera de España, aunado al cansancio físico que un viaje así les representa.