Canales se pronuncia tras situación con Demichelis

Monterrey, Nuevo León. A cuatro días después de la polémica en Rayados tras una discusión entre Sergio Canales con Martín Demichelis, el español se pronunció al respecto.

El dorsal “10” albiazul dijo no estar arrepentido de lo ocurrido, pues a su consideración no hizo nada malo ni mucho menos perjudicar al equipo con el que se identifica.

“Estoy tranquilo y no me arrepiento de nada que he hecho porque no hace nada malo ni nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me encuentro me siento identificado y con el que desde que he dejado todo en cada entrenamiento y partido.

Desafortunadamente producto de la frustración que hemos sentido todos cuando más cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa pero constructiva que se ha magnificado dado el accidente que tuve”, comentó.

Asimismo, comentó haber emitido este video ante la desinformación que ha salido por su herida, dándole punto final al tema y enfocarse grupalmente hacia el Clásico Regio del sábado.

“Obviamente la estoy pasando bastante mal, porque se está hablando mucho, ha habido mucha desinformación y yo he guardado silencio por respeto.

Todos conocen mi compromiso y amor por este equipo, por eso hago este video para ponerle punto final a este tema y sobretodo este sábado tenemos un partido importante y tenemos que estar todos enfocados en ello y unidos y a por ello y mandarles un saludo a todos y arriba el Monterrey”, agregó.

Cabe destacar, que horas previas al mensaje del ibérico, el presidente del club, José Antonio Noriega, había dado su postura de los hechos, misma que no concuerda con la de Demichelis y que con las palabras de Canales, dan por inválida las versión del “Tato”.