Canales explica no tener lesión pese a haber salido de cambio en el amistoso contra Mazatlán

Monterrey, Nuevo León. Sergio Canales metió un gran susto a los Rayados tras salir de cambio por lesión en el amistoso contra Mazatlán de la noche del sábado; sin embargo, el español aclaró el tema.

El ex Betis argumentó estar bien y que quiso salir por su propio pie para no arriesgar ese más, al ser un duelo no oficial. No obstante, se dijo poder estar listo para la fecha 1 contra Puebla del siguiente fin de semana.

“Bien, bien , no tengo nada. Ya llevo días con molestias así y como era un partido amistoso, decidí no correr riesgo y es lo normal. Fue un golpe, una molestilla pero venía un poco cansado más que otra cosa, porque al final ha sido una lesión bastante dura pero estoy bien y espero estar. (¿Para la jornada 1?) Sí, espero que sí”, comentó a su llegada a la ciudad.

Cabe destacar, que el golpe que sufrió el ibérico fue en cuádriceps izquierdo, totalmente distinto a la molestia anterior que lo llevó a perderse más casi la mitad del Apertura 2023 (recto del cuádriceps/tendón).

Se esperan algunos estudios del club hacia el futbolista y por ende, den un parte médico con la gravedad del asunto, todo como prevención y no dejar pasar la dolencia.