Cambios en defensa no son porque los titulares estén mal: Herrera

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres buscarán regresar al triunfo tras el empate contra Cruz Azul y su juego pospuesto con Pachuca, enfrentándose a León el próximo sábado con cambios a la defensiva por parte de Miguel Herrera.

El técnico auriazul confirmó que dichos movimientos se deben para ya no recibir goles, y por ende no es por que los titulares en la zona lo estén haciendo mal.

“No es el cambiar por decir que los de atrás están mal, modifico para ver si encontramos esa equivocaciones que marcamos, si el 67 por ciento de goles que recibimos son errores nuestros, individual, falta de concentración y estamos conscientes que este equipo está acostumbrado a no recibir goles por eso Nahuel sale enojado.

No es culpar a nadie, el equipo me está gustando pero también en buscar no recibir tantos goles tengo que hacer modificaciones, darle variantes, rotación a una circunstancia, los culpables de recibir goles somos todos y de hacerlo somos todos, acá es un equipo.

No nos han apedreado el rancho pero si hemos recibido goles, darle cuestión a los que realmente están trabajando bien, tratar de ser lo más justos con todos”, dijo.

El cambio más destacable es el regreso de Hugo Ayala en el once, jugador que no ve un inicio desde la ida de los Cuartos de Final abte Santos en el Apertura 2021 (jugó 63 minutos). Desplazará a Diego Reyes de la central, al estar siendo cuidado por las constantes tarjetas amarillas recibidas (lleva cuatro).

Este será el cuadro titular que presenten ante la ‘Fiera’: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Hugo Ayala, Igor Lichnosvsky, Jesús Angulo, Rafel Carioca, Guido Pizarro, Juan vigón, Luis Quiñones, Florian Thauvin y André Pierre-Gignac”.