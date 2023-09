Camavinga: “Tengo que demostrar a dos leyendas que su plaza está segura conmigo”

Madrid, 19 sep (EFE).- Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, valoró la situación de dejar en el banquillo a “dos leyendas” como Luka Modric y Toni Kroos para la entrada de jóvenes jugadores de los que defendió su buen rendimiento, y en lo personal se exige demostrar a los veteranos que “su plaza está segura”.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes que juegan más que el año pasado. Es bueno para el club y para nosotros, pero tenemos dos leyendas en el medio campo que están bien. Los que jugamos más tenemos mucho futuro”, dijo en una rueda de prensa que ofreció íntegra en castellano.

“Cuando estas leyendas (Modric y Kroos) están en el banquillo y yo en el campo es un placer jugar en su plaza. Doy todo lo posible para devolver al míster la confianza y demostrar a estas leyendas que yo también estoy aquí y que la plaza está segura conmigo”, añadió.

Camavinga mostró su forma de ser en su comparecencia antes del estreno en la Liga de Campeones, siempre sonriente, respondiendo a todo con buen humor. Hasta la pregunta por su amigo Kylian Mbappé. “Pienso que tú sabes más cosas, que yo porque no he hablado con él de esto. Yo no sé nada más que tú”, bromeó con el periodista.

Pese a su juventud, 20 años, dijo que al rival del Real Madrid, debutante en la Liga de Campeones, el Union Berlín, lo conoce desde hace mucho tiempo. “Conozco este equipo porque me gusta el fútbol y tengo un amigo que jugaba allí. Soy joven pero lo conozco desde hace ocho años”, sorprendió.

“Es un equipo que juega con mucha fuerza e intensidad. Se que mañana va a ser un partido complicado ante un equipo alemán, pienso que hay que ser pacientes, jugar con intensidad porque vamos a tener al final espacios para marcar goles siempre”, añadió.

Para Camavinga es muy especial jugar la Liga de Campeones con el Real Madrid y, por eso, dijo que tiene “mucha ilusión” por competirla y ve a su equipo con capacidad para ganarla. “Claro que el Real Madrid es siempre favorito, tenemos muchos grandes jugadores en el equipo”, defendió.

En lo personal admitió que trabaja para cumplir la exigencia de su técnico, Carlo Ancelotti, que le pide más llegada a portería rival. “Sé que me faltan goles e ir a por la portería rival y chutar. Tengo que mejorar y disfrutar de marcar”, sentenció.

(c) Agencia EFE