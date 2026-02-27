Café Taurino

ü Asiste el Matador Eloy Cavazos a celebración del Patrimonio de Nuevo León

ü Es invitado especial del alcalde, Héctor García García

ü “Un entradón” en la plaza principal que disfruta comidas y bailan polkas del merito norte

Por Max Tavares

En el Dia del Patrimonio de Nuevo León y, por tanto, de Guadalupe y su Cerro de la Silla, quedó patente, no sólo el carácter trabajador y festivo de su gente.

Con la presencia del matador de toros, ELOY CAVAZOS, gran figura del toreo de México del mundo de los toros, por espacio de más de tres décadas, Guadalupe tiene y ha disfrutado también, de un patrimonio ¡TORERO Y TAURINO!, desde hace varias décadas.

El “entradón” -como se afirma en la jerga taurina- en esta celebración, en su plaza principal, ha sido de fiesta grande, encabezada por el señor alcalde, D,Héctor García y su esposa Blanca Treviño, quien acompañó también a la señora Mary Galindo, esposa del Matador Cavazos, en una jornada cívico-festiva que recuerda los valores humanos y materiales de los habitantes todos de este gran Estado.

Todos quienes asistieron, no sólo disfrutaron de los antojos culinarios que caracterizan a Nuevo León, sino también, de unos momentos de baile a que obligaban las polkas de acordeón y bajo sexto que alegraron el fin de esta celebración.

Tanto el alcalde Héctor García y señora, como el Matador Eloy Cavazos y señora, se sumaron a una multitud de hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores reunidos para exaltar os valores humanos, mismos que nos dan dado el carácter norteño. ¡AJJJÚÚÚAAA! FELICIDADES, GUADALUPE, Y NUEVO LEÓN.