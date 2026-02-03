CAFÉ TAURINO

Por Max Tavares

C. LIC. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA Presidente Municipal de Guadalupe, N.L. Palacio Municipal, Centro de la Ciudad.

SEÑOR ALCALDE:

Según Pancho Villamelón, usted va a ser conocido, en el futuro cercano, como el “Alcalde Mundialista y del Cerro de La Silla”, al promover a Ciudad Guadalupe como sede del mundial futbolero del año 2026, programado para el próximo junio, en un estadio edificado sobre terrenos adyacentes al famoso cerro.

—P’os, permítame el uso del verbo —demanda Villamelón—, para señalar que, hace un par de semanas, el Maestro Eloy Cavazos Ramírez, TORERAZO guadalupense ¡por los cuatro costados!, fue objeto de un homenaje del Ayuntamiento presidido por el licenciado García García, otorgándosele un reconocimiento por su brillante trayectoria profesional de ¡más de 30 años!

Y ahí le va de anécdota taurino-futbolera. Acabamos de leer al erudito conocedor de la Fiesta de Toros de MÉXICO y el mundo de LOS TOROS, don HORACIO REIBA, en la Jornada de Oriente, de Puebla de los Ángeles.

Relata el señor Reiba que, allá por el año 1964, visitó la Ciudad de México Mister STANLEY ROUS, entonces el mero mero de la FIFA, a fin de calibrar “si nuestro México” podía con la “canasta de un mundial”.

INVITACIÓN “AL ALIMÓN”

Don Guillermo Cañedo, entonces presidente del América, y el dueño de Televisa, don Emilio Azcárraga (ambos ya en el mundo de ultratumba), para impresionarlo, lo llevaron a la PLAZA MÉXICO a una corrida de toros de postín: JAIME RANGEL, Manuel García “Palmeño”, Oscar Realme y ¡Toros! de La Punta, de los señores Madrazo.

P’a no hacer el cuento largo, y quitarle el tiempo a nuestro Alcalde Mundialista, don Héctor García —prosigue Panchito Villamelón—, el Maestro Rangel le brindó la muerte de uno de sus toros al señor Stanley.

El ya desaparecido torero de Hidalgo bordó el toreo, cortó las orejas y, de paso, ante la euforia del respetable que llenó el coso más grande del mundo, seguramente convenció al señor Stanley de que México podía, no con una, sino con varias “canastas” futboleras mundiales, tal y como ha sucedido desde 1970 hasta hoy, que vivimos el 2026…

¿Qué os parece, mi estimado incomunicador y pincha-picateclas del México de 4T?

—Por aquellos años, mi estimado Villamelón, estaba en construcción el Monumental Estadio Azteca y se instalaba toda una gran infraestructura material para la Olimpiada México 68. En Guadalupe existía y operaba la plaza de toros Guadalupe, sitio en que nació el Matador Cavazos y ahí vivía con sus papás y sus hermanos.

NI UN CLAVO

De aquel coso de madera no quedó un clavo, dado que el ya fallecido alcalde Antonio Flores sólo veía en tal sitio un montón de tablas viejas que, finalmente, eliminó del paisaje del Guadalupe de los años setenta…

¡Qué lástima! La afición taurina y torera siempre lo ha lamentado porque llegaron a armarse carteles de postín, como el mano a mano de RAFAEL RODRÍGUEZ y el CORDOBÉS (Manuel Benítez), que todavía se recuerdan, y temporadas de novilladas y de corridas de toros cuando DEMSA cerró las puertas a muchos toreros mexicanos.

AFICIÓN AL TORO

—En otras palabras —comenta Villamelón—, Guadalupe, la ciudad del Cristo de la Expiración y su Cerro de La Silla, siempre se manifestó ¡torera!, con gran afición, al grado que, retirado de la profesión, el gran MANOLO MARTÍNEZ intentó promover la fiesta, instalando la plaza CUAUHTÉMOC en los terrenos de la Expo-ganadera, pero… sólo alcanzó a concretar media docena de nuevos espadas de alternativa.

Cansado y enfermo, Manolo Martínez, el GRANDIOSO TORERO REGIO, se alejó del medio y vale la pena recordarlo —señala Villamelón— porque organizar una corrida de toros, y no digamos una temporada en una plaza, implica un trabajo enorme que reclama el esfuerzo de muchos profesionales del medio.

Por ello, quienes han promovido la clausura de la Monumental Plaza México están, no a favor de los animalitos, sino en contra de todo un proceso económico, cultural, artístico y humano que, quienes conocen latinajos, recuerdan: “Nada que sea humano… me es ajeno”.

—Como ya estás abordando temas filosóficos, Villamelón, mejor aquí le cortamos y recordamos que, en Madrid, ya tienen completos los carteles de su Isidrada del próximo mes de mayo y diseñado todo el programa taurino de las ciudades españolas con famosas plazas de toros… hasta el mes de octubre.

Contrariamente, aquí todavía seguimos con la Plaza México cerrada y luchando por su reapertura, sin considerar que se intenta clausurar una fiesta de honda raigambre popular generadora de recursos materiales, culturales y artísticos.

Sea todo por esta ocasión, señor Alcalde, y sólo en espera de que sus metas se concreten como usted anhela, y el Mundial Futbolero 2026 sea exitoso para bien de toda la comunidad, solicito su benevolencia para aceptar un saludo respetuoso y cordial.

MAX TAVARES. Febrero 02-2026