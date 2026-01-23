​CAFÉ TAURINO

Por Max Tavares

​C. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL

Gobernadora del Estado de Aguascalientes

Palacio de Gobierno

Aguascalientes, Ags.

​SEÑORA GOBERNADORA:

​Pancho Villamelón se ha llevado una grata sorpresa al ver una fotografía suya capturada en el tendido cálido de la modesta plaza de toros “Renacimiento”, en el municipio rural de Real de Asientos. Verla disfrutar de un festejo novilleril —apoyando a esos principiantes anhelosos de convertirse en figuras “con el tiempo y un ganchito”— es un gesto que nuestro amigo nos ha pedido señalar puntualmente.

​Lo referimos con gusto para felicitarle y darle la enhorabuena. La Fiesta de los Toros en México demanda excelentes aficionados, ganaderos, toreros y empresarios, pero sobre todo, gobernantes conscientes de la importante industria económica que constituye la actividad taurina en nuestro país.

​Comenta Villamelón que la actitud de doña Tere contrasta con la de aquellos que han promovido el cierre, casi perverso, de la Monumental Plaza México. Usando “la muleta” de la protección animal, terminan desprotegiendo y casi anulando una actividad de tantas facetas benéficas, autorizando una “fiesta sin sangre” mientras envían “al destazadero” a quienes dependen de este trabajo.

​¡MÉXICO, QUÉ LINDO MÉXICO!

​Viene a mi memoria aquel pasodoble que cantaban Los Churumbeles de España allá por los años cincuenta: “México, qué lindo México / eres la tierra más bella / yo he soñado con la gloria / y te confundí con ella…”.

​Escuchar esas voces con tal gitanería hace reflexionar sobre el gran ser cultural de este país, que exige con urgencia conservar lo bueno y descartar lo malo. Y entre lo malo, según los que saben de leyes, está esa institución que maneja “amparos estratégicos”, generadores de prohibiciones constantes contra la fiesta brava y otros tantos “cuentos”.

​¿Vamos bien o nos devolvemos, mi nunca bien ponderado incomunicador y pincha-picateclas de la 4T? Porque a estos males internos parece que se nos apareció “El Chamuco”, con la entrada en escena de ese destrampado mandamás internacional que, dicen los que lo conocen, se ha de enojar hasta cuando se ve en el espejo.

​Pero mejor cortemos aquí, mi estimado Villamelón, y reiteremos la felicitación a la Gobernadora Jiménez Esquivel. El jueves pasado, en compañía de D. Leonardo Montañez, alcalde de Aguascalientes, presentaron el programa de la gran Feria Internacional de San Marcos 2026, a celebrarse del 18 de abril al 10 de mayo.

​Desde luego, la afición estará pendiente de los carteles postineros que, como cada año, llevarán a los tendidos de su Plaza Monumental a los mejores aficionados del orbe y a las máximas figuras del toreo.

​Sea todo por esta ocasión. Acepte, Señora, un saludo respetuoso y cordial de quien, desde Guadalupe, Nuevo León, tira el trazo de un firmazo torero.

​MAX TAVARES