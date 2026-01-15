Café Taurino

PEÑA TAURINA “EL TOREO”: POR LA DEFENSA DE LA FIESTA DE TOROS DE MÉXICO

​Edson Fuentes Caro asume presidencia de la organización a principios de año.

​“Promoción y defensa de la fiesta de toros, objetivo primordial de la organización”, señala nuevo dirigente.

POR MAX TAVARES

​Desde el ocho de enero del presente mes, Don Edson Asdrúbal Fuentes Caro preside la Peña Taurina “El Toreo”, organización de taurinos regiomontanos que aman la fiesta de los toros y, semanalmente, desde hace más de seis décadas sesionan los jueves de cada semana.

“Es intención del Toreo seguir promoviendo y defendiendo el gran espectáculo de una grandiosa fiesta popular de los mexicanos, expresión de su singular cultura y cuyo arraigo suma ya los 500 años”, comentó el vicepresidente, José Narciso Candelaria Villarreal.

​Precisamente Candelaria terminó su gestión como presidente de una organización taurina fundada por Don Evaristo “Tito” Osuna el pasado siglo, gran conocedor del medio, promotor de toreros, amigo de ganaderos y, en su tiempo, también vistió el traje de corto, según fuentes que lo conocieron en su juventud.

​La nueva mesa directiva

Acompañarán en la gestión de esta Peña los señores René Romo Chávez, como tesorero, y Pedro Eduardo Benavides Revilla, como secretario. Cabe destacar que, en el marco de sus actividades, se incluye la promoción de libros con el tema de los toros, exposiciones, conferencistas y conferencias y, desde luego, los festivales toreros.

​Más de media docena de socios del Toreo han hecho el paseíllo en cortijos, plazas de toros y ganaderías que visitan para “sentir el cante torero” y la emoción de pasarse a un novillo por la faja.

​El apunte final

¡Enhorabuena por su afición y mucha suerte a sus flamantes dirigentes en las tareas de empujar la fiesta de toros de México! Espectáculo ahora discriminado por autoridades alejadas de esta vieja cultura del pueblo, al mantener cerrada la ¡¡MONUMENTAL PLAZA MÉXICO!!

