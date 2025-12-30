TAVARES TORIBIOS

CAFÉ TAURINO

Por Max Tavares 29 de diciembre de 2025

C. VÍCTOR MANUEL BOWSER MILET EMPRESARIO CHARRO-TAURINO PLAZA DE TOROS “NUEVO TOREO” TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DON MANUEL:

Desea Pancho Villamelón que lo felicitemos por recuperar para la distinguida y taurina ciudad fronteriza mexicana que es Tijuana, la libertad de organizar corridas de toros, luego de una lucha legal de ¡más de dos años!, dadas las “prohibiciones” alentadas por los protectores de animales vía las truculencias de los amparos, en lugar de proteger a sus congéneres…

Lo hacemos gustosamente porque desde hace años que ya no vemos a “la gringada” por esas plazas de toros mexicanas; cuando no hace muchos años, grupos de turistas americanos ocupaban los tendidos asoleados para conocer el “bullfight show”, aunque como señala nuestro contertulio Panchito Villamelón: apenas “aguantaban” la lidia de tres o cuatro ejemplares, después… ¡“hacían la graciosa huida”…!

—Ya lo proclamaba don Pepe Alameda, que en la Gloria del Señor esté —recuerda Villamelón—: “…el TOREO NO ES GRACIOSA HUIDA, SINO APASIONADA ENTREGA”. ¿Vamos bien o nos devolvemos, mi favorito incomunicador y pincha-picateclas del México de la 4T y la aparición de las ratas huachicoleras…?

—Diremos, estimado Pancho, que el señor Bowser ha mostrado su gran afición taurina al convertir su lienzo charro en una nueva plaza de toros para Tijuana y todo México.

Todo con el fin de promover la fiesta y, especialmente, a los jóvenes valores de la torería mexicana, ante las circunstancias tan difíciles generadas por el crimen socioeconómico cultural de cerrar la Monumental Plaza México a la “crueldad animal”. Con tal acción, la autoridad de la Ciudad de México ha mutilado una expresión de la cultura popular de casi cinco siglos.

—Y… ¿no sería bueno, mi nunca bien ponderado incomunicador universitario, solicitarle a la presidenta Claudia Sheinbaum haga a la torería mexicana el quite de la Providencia…? —plantea Villamelón.

Mejor cortamos por lo sano, Villamelón, y damos la enhorabuena al señor Bowser por su lucha y su afición a la Fiesta de Toros, generadora de verdaderos artistas mexicanos de la Tauromaquia.

Y sólo en espera de que su tarea se vea coronada con la aparición de nuevas figuras del toreo, le solicita aceptar un saludo respetuoso, cordial, más los deseos de un FELIZ AÑO 2026, quien hace el trazo de un firmazo torero:

MAX TAVARES