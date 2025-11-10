Café Taurino

DOS OREJAS A CARTAJENA, NO SUPIERON A NADA

Por: Max Tavares

C. ANDRÉS ROCA REY FIGURA DEL MUNDO DEL TORO PLAZA DE TOROS REVOLUCIÓN IRAPUATO, GUANAJUATO

MAESTRO ROCA REY:

Cabizbajo y casi con lágrimas en los ojos, Pancho Villamelón salió ayer domingo de la Monumental Monterrey, al concluir que, si ahora nuestra Sultana del Norte carece de las grandes figuras del toreo que siempre ha tenido, hoy tampoco dispone de una empresa que empuje la fiesta como lo concretó don Leodegario Hernández, hace ya varios años.

“Creo que Monterrey merece, hoy y siempre”, comenta Villamelón, “no una, sino una temporada de corridas postineras y con carteles como la ‘Corrida de la Revolución’, que encabeza usted, Matador Roca Rey, el próximo 15 de este mes en la capital mundial de las fresas, nada menos que Irapuato, Guanajuato, región del Bajío mexicano que, según quienes conocen de Historia, Tata Vasco llenó de huertas y cristianos.”

Y desde luego, dada la presencia del hispano, recordamos a gente que peinaba y peina coleta como la dinastía de los Silveti: don Juan Silveti “El Tigre de Guanajuato”, luego su hijo Juan Sin Miedo, su nieto David y Diego Silveti, este último bisnieto del famoso Tigre Mayor.

¿Vamos bien o nos devolvemos, mi dilecto incomunicador y pincha picateclas del México de la 4T, desdeñosa de la Fiesta Brava y su cultura?

Hemos de decir, mi estimado Villamelón, que Diego e Isaac Fonseca y seis toros de San Miguel de Mimiahuapam cierran el cartel de la corrida revolucionaria, festejo que llevará mucha gente a los tendidos.

P’A LLORAR

“Pues aquí”, comenta Pancho, “ayer domingo, ‘la entrada estuvo para llorar’, como luego se dice.” Juan Fernando, quien lució un terno de lujo, con su primero a ratos se acomodó y ligó buenas tandas de derechazos. Sin embargo, “si no se afina la espada”, no es posible cortar las peludas.

Cayetano Delgado, con tendencias toreras clásicas inspiradas en el “Niño de la Palma”, Cayetano Ordóñez, según alguna vez lo comentó, requiere un toro “a modo”, así como sacarle mucho filo a la espada para triunfar.

Mejor aquí le cortamos, Villamelón, porque el joven Maestro Roca no ha de estar para leer epístolas taurinas y de festejos en donde sobresalió la música de pasodoble, pero “a la norteña”, con un refuerzo de redova, muy utilizada en nuestra música popular.

Andy Cartajena es todo un jinete y maestro en el manejo de sus ejemplares. A su primero, que no tenía gran bravura, se esforzó y le hizo la faena con rejones, banderillas largas y cortas, así como graciosas cabriolas con sus caballos de lujo.

En sus dos ejemplares ha lucido bien, Maestro, de tal suerte que mejoró su labor torera en su segundo para que le otorgaran las dos orejas del ejemplar de la Concepción.

Si usted, joven Maestro Roca, ha toreado más de 300 corridas de toros en los últimos tres años, mucho dice el hecho de su entrega a la hora de vestirse de luces. Este hecho bien merece una ovación de lujo de nuestra parte. Pero le faltan los aplausos de la grandiosa afición y público de la Plaza México.

Sin más por esta ocasión, acepte Torero, el saludo respetuoso de quien hace el trazo un firmazo torero: MAX TAVARES.