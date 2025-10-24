Café Taurino

Por Max Tavares

C. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE

LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

PALACIO MUNICIPAL

PLAZA PATRIA

AGUASCALIENTES, AGS.

SEÑOR ALCALDE:

Desea PANCHO VILLAMELÓN que le dirijamos estas líneas de felicitación cordial, en ocasión de celebrar rumbosamente los ¡450 años! de que don Juan de Montoro y un grupo de paisanos de don Hernán Cortés, se animaron a establecer una comunidad vigilante y cuidadosa de los viajeros rumbo a Zacatecas.

La raza calé, venida de España, con una mano alzaban la cruz y con la otra, la pala para sacar oro y plata de las serranías zacatecanas…Sin embargo y gracias a Dios, todavía se acumulan en sus cerros los metales preciosos, motivo de avaricia de muchos, beneficio de pocos y miseria de millones…!!!

Ya lo señala en “La Suave Patria”, el notable poeta jerezano Ramón López Velarde, estudiante que fuese del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, antecedente de su hoy Universidad Autónoma:

“Suave Patria: tu barro suena a plata/ y en tu puño, tu sonora miseria es alcancía…”

_____Mi estimado incomunicador y pinchapicateclas del México huachicolero y de la 4T, comenta Villamelón, me parece que está usted demasiado poético y mejor digamos que es la tierra, a su vez, de don Manuel M. Ponce, conocido por su música en el mundo y es, Agüitas, como acostumbra nombrarle ELOY CAVAZOS, una de las ciudades más taurinas del mundo.

GITANOS Y TOREROS!!!

Por sus plazas de toros de SAN MARCOS y MONUMENTAL, Pancho, han pasado los mejores toreros de México y del orbe torero, para galanura de una tierra abierta a la cultura del pueblo y, por tanto defensora del pensar, sentir y expresar el arte surgido del valor personal para lidiar toros bravos y generar emociones únicas e imborrables…

Recordamos, también, mi estimado Villamelón, unos versos del poeta de la tierra, don JESUS REYES RUIZ, en relación al Barrio de Triana:

“…Rumor de gitanos viene por la claridad del sur/rumor de voces morenas, con acento de laud/ levantaron una iglesia/donde el cielo es más azul/una fuente levantaron/e igual que en suelo andaluz/ suerte de huertas pusieron/en toda esa latitud…

CRISTO FAMOSO

“Y, como eran gitanos/ le dañaron la salud/a un Santo Cristo famoso/que no oyó el ruego de un gitano de rancia cepa/…

Y le dio agua de pirul/al sacerdote en la misa/para que el Cristo en su Cruz/se fuera tornando negro/como de negro betún…así fundaron Triana/donde el cielo es más azul…! ¿Qué te parece, Villamelón…?

_____Ya que habla de milagros, mi dilecto desinformador polaco-taurino, ¿….no sería bueno solicitarle al Señor del Encino, el milagro de que se reabra la PLAZA MEXICO…? O que sea la mismísima presidenta de los mexicanos, la respetable y extraordinaria Presidenta, doña Claudia Sheinbaum, quien nos haga el “quite de la providencia”, a los taurinos de México …?

Esa cerrazón a una de la fiesta de toros, por una falsa protección a los animales, comenta Villamelón, constituye un desastre cultural, que se suma al desastre de las lluvias, las matazones, los guachicoleros, sin contar las inflaciones, por todos los rumbos comerciales, etc., etc., etc.

¿Vamos bien o nos devolvemos…?, mi nunca bien ponderado incomunicador del México guachicolero…?

____Mi estimado Villamelón, mejor cortamos por lo sano y les reiteramos a la gobernadora Tere Jiménez y al señor Alcalde Leo Montañez, nuestra cordial ¡enhorabuena!, por esta celebración de una comunidad que ama sus tradiciones históricas, culturales y populares y, ¡por supuesto, la fiesta de toros!.

Sea por todo por esta ocasión, señor Alcalde Montañez.

Acepte el saludo respetuoso y cordial de quien, desde el Cerro de La Silla, Guadalupe, Nuevo León, hace el trazo de un firmazo torero: MAX TAVARES.