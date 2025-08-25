Café Taurino

Por Max Tavares

C. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL

GOBERNADORA DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES

PALACIO DE GOBIERNO

CENTRO DE LA CIUDAD CAPITAL

SEÑORA GOBERNADORA:

Desea Pancho Villamelón que le dirijamos estas líneas, porque se ha quedado, como decimos popularmente, “vestido y alborotado”, y como él, muchísima más gente y aficionados al toro, para asistir este fin de semana a la segunda y tercera Corridas de La Vendimia.

Las intensas lluvias han impedido celebrarlas y, también, el segundo de los encierros, verificado por el Corredor Pani, exitosamente, el sábado anterior, con gran asistencia de aficionados y no aficionados para ver el paso del toro de lidia rumbo a la Plaza de Toros, relicario taurino del Barrio de San Marcos.

____Mi estimado incomunicador y pincha-picateclas de la época de la 4T, comenta Villamelón, felicitemos a la Gobernadora Jiménez por mantener VIVA la Fiesta de Toros en tierra tan torera y hospitalaria que recibió, como hijo suyo, a la enorme figura que fuese don FERMÍN ESPINOSA “ARMILLITA”.

Ya retirado de los toros, sabio el Maestro, en los toros y la vida, se fue al rancho de ”CHICHIMECO”, con su familia, a cultivar viñedos para producir uvas, vinos, criar ganado bravo y pasar sus últimos años, con sus tres hijos toreros: MANOLO, MIGUEL Y FERMÍN y su nieto, FERMÍN IV quien acaba de indultar un toro, apenas el viernes pasado en SAN LUIS POTOSÍ.

ABRAN LA PLAZA MÉXICO

¿Vamos bien o nos devolvemos?, cuestiona Villamelón.

_____Bueno que recordemos a don Fermín, Pancho, porque ahora, que está por celebrarse el 88 aniversario de la Monumental Monterrey, y como todo mundo lo sabe, el cartel consistió en un mano a mano: ARMILLITA-GARZA, para estoquear, seis GUAPOS de LA PUNTA, y acompañándolos de sobresaliente, nada menos que SILVERIO PÉREZ, jornada que fue exitosa, tumultuosa, de gran fiesta torera, según relata en su libro (“Armillita, El Maestro-Recuerdos y Vivencias”), don MARIANO ALBERTO RODRÍGUEZ, saltillense de cepa, amigo y compadre de toda la vida de don Fermín.

En aquella ya lejanísima jornada, Armillita cortó oreja del primero y las orejas y el rabo del quinto, “Pizpireto”, según relata don Mariano, y don Lorenzo dos orejas de uno de sus toros, con porras y camorras por seguidores de uno u otro espada…

_____Hoy, las empresas, afirma Pancho Villamelón, encienden veladoras para que los tendidos no se vean desolados…!!

Y como se afirma en el medio torero y taurino: la FIESTA DE TOROS DE MÉXICO, reclama urgentemente reabrir la PLAZA MÉXICO, a fin de forjar los novilleros y toreros de primer nivel que reclama el medio. Por aquellos 1937 de la apertura de la Monterrey bastaba un par de nombres: ARMILLITA-GARZA, para llenar los cosos.

Afortunadamente, hoy en todo el país existen talentos y espíritus dispuestos a jugarse la vida para convertirse en figuras del toreo. Luego, vital para la fiesta será organizar y verificar las temporadas grandes y chicas que forjen las figuras que le den nuevo rumbo a la fiesta. ¿Le seguimos o ahí la dejamos…?, mi favorito incomunicador y perico universitario.

____Ahí dejémoslo, Villamelón, y obsequiemos todos, una ovación de lujo a la Gobernadora Tere Jiménez por el impulso que se da a la fiesta brava, a la cultura y la tradición genuina de México, en Aguascalientes.

Nos permitimos sumarnos a la ovación magna, grande, que merece su afición, señora Gobernadora y sin más por esta ocasión, y sólo en espera de que aparezca el sol para que los escenarios de esta feria de la Vendimia sean propicios para el éxito que merece su esfuerzo, acepte un respetuoso y cordial saludo de quien tira el trazo de un firmazo: MAX TAVARES.