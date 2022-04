CAFÉ TAURINO

Por Max Tavares

C. JUAN PABLO BAILLERES

GANADERO Y EMPRESARIO TAURINO

MONUMENTAL PLAZA DE TOROS

AGUASCALIENTES

BARRIO DE SAN MARCOS

AGUASCALIENTES, AGS.

SEÑOR BAILLERES:

En opinión de PANCHO VILLAMELÓN, también debiese practicarse la “revocación” empresarial taurina, por aquello de las ineficiencias de gerentes y directores al frente de tales organizaciones.

_____Si lo recordamos, comenta Villamelón, retirado don Alfonso Gaona de la empresa de la Monumental de Insurgentes, la fiesta de toros en México, comenzó a caer en picada, señaladamente, en la administración del señor Alemán Magnani y su secre Herrerías, quienes al decir de gente conocedora, “sacaron a la gente de los tendidos” en lugar de llenarlos, debido a los carteles caprichosos, el mal ganado y otras menudencias.

Procedería entonces y quizás, una consulta torero-taurina, tal como lo consultarán al pueblo mexicano mañana domingo próximo, por primera vez en la historia del país, sobre la permanencia o no del presidente López Obrador en el Ejecutivo Federal por satisfacciones o insatisfacciones por su labor gubernamental.

SER O NO SER

“¿Quiere usted que continúe AMLO o “desea que se corte la coleta…?”, para cuestionarlo taurinamente, serán las preguntas por formular a millones, mañana domingo diez del presente mes de abril del 2022, plantea Panchito Villamelón.

¿O no lo recuerda, mi dilecto contertulio del orbe de la 4T…? Este acontecimiento democrático novedoso, me recuerda lo que sucede, ocasionalmente en los ruedos, con los fallidos toreros que en el mundo han sido.

Desesperados por sólo “espantarles las moscas” al señor de negro, y ante un público expectante y temeroso de que el bicho le eche mano, le solicitan, le gritan que se retire de torero, se desprenda la coleta y con ello paren sus angustias de estar frente a un par de pitones.

Y si me permite decirlo, mi estimado incomunicador y pincha-picateclas del montón pauperizado, no es el caso del presidente López Obrador porque, aunque don Andrés Manuel tiene muchos adversarios, como tal lo señala él mismo, también tiene millones de simpatizantes quienes, creemos le darán “el visto bueno” o su voto favorable para que finiquite su gran faena gubernamental transformadora en un país flagelado por las ratas de dos patas, los privatizadores, los empresarios de fuera y nacionales, la corrupción generalizada, las bandas de malitos, los incrédulos, etc., etc., etc.

¿Vamos bien o nos devolvemos, mi sufrido y fallido cronista torero?

VITALIDAD TAURINA

____Debo comentar y decirte, mi estimado Villamelón, que el joven JUAN PABLO BAILLERES, con toda la juventud y vitalidad del mundo, heredero de la afición de don ALBERTO BAILLERES, ha conformado para la Feria de SAN MARCOS, del merito Aguascalientes, un elenco de lujo, en más de ¡QUINCE CARTELES!, iniciando el domingo 17 del presente mes de abril, para terminar el ocho de mayo.

Obviamente, hay para todos los gustos y preferencias, dada la presencia de los espadas foráneos (FERRERA, EL JULI, PERERA, DE JUSTO, entre otros) y desde luego los nuestros, destacando la presencia del gran espada peruano ANDRES ROCA REY, hoy por hoy, gran figura programada para todas las ferias de España.

Y…Desde luego, también van los nuestros y, entre ellos, nuestros gallos como ARTURO MACÍAS, JOSELITO ADAME, EL PAYO, EL ZAPATA, DIEGO SILVETI, SAN ROMAN, AGUILAR, todos con gran capacidad torera, preparados y con la enjundia para triunfar aquí y allá o en cualquier coso del mundo donde haya buena fiesta.

CHISPAS TORERAS!!

Bien, entonces, que se hayan programado un par de corridas en la que se anuncia A ROCA Y A MACÍAS, “EL CEJAS”, un TORERAZO, con poderosa expresión en los ruedos y de la línea enjundiosa de ROCA REY, ambos de magistrales manejos con su capotes y muleta de los cuales surge el arte del toreo.

Por lo que se refiere a la revocación, Villamelón, podríamos decir que los seis últimos tlatoanis de México, permitieron palizas de lujo a nuestro equipo nacional -comparándolos con lanzadores de un equipo beisbolero- y, por tanto, tendremos que proceder como en el beisbol, deporte que tanto gusta y practica el licenciado López Obrador, hay que detectar “si vienen por el plato”, si están “boleros” o de plano, están regalando el juego.

Luego, si tal sucede, “hay que relevarlos”, para no perder el partido polaco-socioeconómico y político de un país grandioso y único, como es México.

_____Como vivimos tiempos cuaresmales, mi estimado perico-incomunicador, comenta Villamelón, este café taurino ya se le hizo una capirotada. Pero, no deja de tener razón. Estamos ante la oportunidad histórica o, de ir hacia adelante, o quedarnos en el sótano, para siempre…!!

Como podrá usted advertir, señor Bailleres, Pancho Villamelón está casi en todo, menos en misa. Procede entonces, darle matarili a estas líneas y desearle mucha suerte en la conducción de la gran empresa taurina heredada de su padre, DON ALBERTO.

Por tanto, como usted no estará ahora para “cartitas” taurino-tercermundistas y del ambiente de la 4T,” acepte el saludo respetuoso y cordial de quien tira su firma con un trazo revolero-torero: MAX TAVARES.