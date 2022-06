Caen primeras medallas de remo en Nacionales

Fructífera jornada vivieron los atletas nuevoleoneses de remo que participan en los Nacionales CONADE 2022, con sede en Tijuana, Baja California, al conquistar seis medallas: tres oros, dos platas y un bronce en el segundo día de actividades.

Los pupilos del coach Leopoldo Tejada dieron la cara por Nuevo León al plantarle cara a sus competidores durante las acciones que tuvieron lugar sobre la pista de Remo y Canotaje, en la presa “Abelardo l. Rodríguez”.

La primera cosecha fue dorada y fue para Tomás Manzanillo, quien paró el cronómetro 07:30.28 en la modalidad par de remos cortos individual Sub 24 (19-23 años), dejando atrás a sus rivales de Baja California y Ciudad de México.

Posteriormente, en la modalidad cuatro remos largos con timonel Sub 19 (17-18 años), Gonzalo Cortés, Mauricio Alanís, Obiel Cota, Diego González y Gustavo de la Torre (timonel) se agenciaron el segundo oro para Nuevo León al recorrer los 2,000 metros de la prueba en 07:27.41.

El tercer oro se cristalizaría una vez más en equipo, gracias al esfuerzo de Erick Mata y Gonzalo Cortés, quienes con su 07:23.85 superaron a los representantes de Baja California y Yucatán en dos pares de remos cortos Sub 19 (17-18 años).

Horas antes, el remero nuevoleonés Patricio Alanís colaboraría con un par de platas en dos distintas pruebas. En la primera, haciendo pareja con Santiago Juangorena, en la modalidad dos remos largos sin timonel Sub 15 (13-14 años), quedándose a poco más de tres segundos del oro con 08:21.6.

Y, posteriormente, de manera individual, con el par de remos cortos, categoría Sub 15 (13-14 años), apenas por encima del anfitrión Baja California y superando al representativo de Ciudad de México con un registro de 09:04.02.

“Quiero agradecer a mis papás, por darme todo el apoyo y al INDE Nuevo León, que nos ha aportado toda la ayuda necesaria para poder participar en estos Nacionales CONADE 2022”, expresó Alanís al término de la competencia.

Finalmente, la medalla de bronce fue obra de la dupla conformada por Mauricio Alanís y Obiel Cota, que logró subir al podio en la modalidad de dos remos largos sin timonel, categoría Sub 19 (17-18 años), al cronometrar 08:07.0.

En el resto de la justa, en la rama varonil, Nuevo León sumó un cuarto lugar en la modalidad cuatro remos largos con timonel Sub 17 (15-16 años), mientras que en femenil se logró un cuarto lugar en dos pares de remos cortos Sub 17 y dos quintos sitios: en dos remos largos Sub 19 y en el par de remos cortos Sub 15.

Este viernes se reanudarán las actividades, a partir de las 09:00 horas, donde la delegación Nuevo León buscará seguir en racha, toda vez que Erick Mata consiguió otro boleto a la Final en par de remos cortos Sub 19 (17-18 años).

“Estamos orgullosos de ellos y vamos a seguirle dando”, fueron las palabras del entrenador Leopoldo Tejada, en alusión al desempeño de sus atletas en lo que va de los Nacionales CONADE 2022.