Cadillac ya tiene piloto reserva para ‘Checo’ Pérez y Bottas

*Un piloto chino que atraerá patrocinadores.

El equipo Cadillac continúa dando forma a su desembarco en la Fórmula 1 y este lunes confirmó la incorporación del piloto chino Zhou Guanyu como parte de su estructura, donde ocupará el rol de piloto de reserva. La decisión combina conocimiento reciente de la categoría con un claro enfoque estratégico.

Zhou, quien compitió en la F1 hasta la temporada 2024 con Sauber, pasó el último año vinculado a Ferrari como piloto de respaldo. Justamente, la escudería italiana será la encargada de suministrar motores y cajas de cambios a Cadillac en su temporada de estreno, un factor que, según el equipo, le permite al piloto aportar una experiencia técnica valiosa y actualizada.

Originario de Shanghái, Zhou trabajará como apoyo del binomio titular conformado por el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, dos pilotos con amplia trayectoria que suman en conjunto 16 triunfos y 527 Grandes Premios en la máxima categoría.

El jefe del equipo, Graeme Lowdon, explicó que la prioridad era contar con un piloto que conociera de primera mano el entorno actual de la Fórmula 1, con disposición para involucrarse de lleno en el desarrollo del monoplaza durante la temporada.

“Zhou cumple exactamente con lo que buscábamos. Será una pieza importante para nosotros de cara a 2026”, afirmó.

Impacto deportivo y comercial

Más allá de lo estrictamente deportivo, la llegada de Zhou refuerza la presencia de Cadillac en el mercado chino, donde el piloto goza de gran popularidad y atractivo comercial.

Zhou compartió equipo con Bottas durante tres campañas en Sauber, anteriormente Alfa Romeo, entre 2022 y 2024. Su mejor actuación en la F1 fue un octavo puesto.

Dentro de su plan a largo plazo, Cadillac también mantiene su apoyo al estadounidense Colton Herta, exfigura de IndyCar, quien competirá en la temporada 2026 de Fórmula 2 y se desempeñará como piloto de pruebas. El objetivo es que sume los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA y pueda aspirar, en el futuro, a un asiento en la Fórmula 1.