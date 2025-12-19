Cadillac supera las pruebas de seguridad de su auto

*Ya listo para comenzar a rodar.

La escudería estadounidense Cadillac dio un paso fundamental en su camino hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras superar sin contratiempos el exigente “crash test”, una evaluación indispensable para garantizar la seguridad de sus pilotos y validar el diseño inicial de su monoplaza.

Este resultado representa una noticia alentadora para Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, quienes continúan dentro del plan deportivo del equipo con miras al próximo año. La aprobación de la prueba no solo confirma que el auto cumple con los estándares de protección, sino que también permite al equipo seguir adelante con el desarrollo de su primer vehículo sin modificaciones de fondo.

De no haber superado esta evaluación, Cadillac habría enfrentado un escenario complicado, ya que un rediseño del monoplaza habría implicado mayores costos, pérdida de tiempo y retrasos en el calendario de trabajo. Sin embargo, con este obstáculo superado, la escudería cuenta ahora con la autorización para preparar el auto rumbo a las pruebas de enero y posteriormente a las sesiones de pretemporada previstas en Barcelona.

Con este avance, el proyecto de Cadillac toma impulso y se consolida como una opción sólida de cara a su debut competitivo.