Cadillac presentará su monoplaza de F1 durante el Super Bowl

Cadillac, que pasará a integrar la parrilla de Fórmula 1 en 2026, presentará su primer monoplaza a principios de febrero, durante el próxima Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, anunció la escudería estadounidense.

Al integrarse, Cadillac se convertirá la próxima temporada en la undécima escudería de Fórmula 1, la segunda estadounidense junto a Haas.

Los dos pilotos encargados de hacer brillar la marca del grupo General Motors serán el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, dos figuras con mucha experiencia.

“El Super Bowl es uno de los raros momentos de la cultura estadounidense en la que el deporte, el entretenimiento y la narrativa se unen, y eso nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac en un escenario que refleje quienes somos. Estamos orgullosos de nuestra herencia estadounidense y queremos mostrarnos de una forma audaz e innovadora”, explicó Dan Towriss, director de la escudería.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos y comerciales más esperados del año, e imprescindible en Estados Unidos. Numerosas marcas pagan decenas de millones de dólares para anunciarse escasos segundos en la pantalla.

La edición 60 del Super Bowl se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, cancha de los San Francisco 49ers.

