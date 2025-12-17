Cadereyta busca afiliación estatal para potenciar su fútbol

Por Regio Deporte

CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L. – Con el objetivo de elevar el nivel competitivo y ofrecer mejores oportunidades a sus talentos, la Liga Municipal de Cadereyta ha iniciado el proceso para trabajar bajo los lineamientos del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), solicitando formalmente su afiliación a la Asociación de Nuevo León.

Esta iniciativa busca fortalecer la estructura deportiva del municipio, permitiendo la formación de selecciones oficiales que representen a Cadereyta en los Torneos Estatales. La meta es clara: que los jugadores locales tengan la proyección necesaria para integrar las Selecciones de Nuevo León y competir en los Campeonatos Nacionales a lo largo del país.

Más que un juego Más allá de lo deportivo, el proyecto tiene un fuerte compromiso social. La afiliación busca ser una herramienta de prevención, alejando a niños y jóvenes de los vicios y la violencia a través de la disciplina del deporte organizado. Con este movimiento, Cadereyta aspira a colocarse pronto entre los protagonistas del fútbol en el estado.