Buscará Salvador de Alba ganar el par de carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Contento de representar a Telecom District en la categoría Gran Turismo México (GTM) de la Súper Copa 2025, se dijo el piloto tapatío, Salvador de Alba, quien adelantó que irá por la victoria en el par de carreras que habrá el próximo fin de semana, en el Autódromo capitalino Hermanos Rodríguez.

El volante del auto marcado con el número 1 confió en repetir la buena actuación que tuvo el año pasado en el mítico trazado de la Ciudad de México, donde alcanzó el podio.

“Estoy muy contento de llegar a este fin de semana representando a Telecomm District, en una fecha muy importante para el automovilismo mexicano”, señaló el tapatío.

“Estaremos defendiendo lo que obtuvimos el año pasado que fue la victoria y pelearemos desde la vuelta número uno para poner su auto #1, en el podio de este evento tan importante”, reiteró el cinco veces monarca de la GTM.

Como parte del evento de la Fórmula Uno en México, la Gran Turismo México, participará como una de las categorías de soporte para este magno evento del automovilismo mundial con una carrera el sábado antes de la calificación de la Fórmula 1 y otra el domingo que iniciará las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante el viernes habrá dos salidas a pista correspondientes a las sesiones de práctica junto a las calificaciones, que definirán las competencias que se llevarán a cabo el sábado a las 13:30 horas y el domingo a las 10:05.