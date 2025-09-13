Buscará Germán Quiroga podio en Querétaro para librar primer corte de playoffs

Ubicarse dentro del podio para librar el primer corte de tres de los 10 pilotos que accedieron a los playoffs de la NASCAR México Series 2025, será el objetivo del volante capitalino, Germán Quiroga, durante la undécima fecha de la campaña, que se celebrará el próximo 21 de septiembre en el Autódromo de Querétaro.

El conductor del auto marcado con el número 69 SayuSoluciones-Pipsa-CANOcomfricsa-PrestoPegamentos/Selladores-ExpoCerámicas-Hidrolock-PETdeOccidente-PupCare-CSTconceptoSoluciónTotal-ServiciosLogísticosPalco-Atunsito-Sardimex-ArmstrongArmored-GNRapoyoEstratégico-M&A confió en obtener el resultado deseado para seguir en la lucha por el cetro de la categoría.

“Vamos a pistas que nos favorecen mucho, por ello, estamos contentos y motivados con lo que sigue, venimos de un problema en San Luis Potosí, el cual, de no haber sucedido seguramente nos hubiera dado la posibilidad de pelear por la primera o segunda posición”, apuntó el integrante del Prime Sports Racing Team.

“Hemos estado trabajando mucho en la reparación del coche, para que este tipo de cosas no nos vuelvan a suceder, sabemos que tenemos la velocidad, no hay más que seguir trabajando para que el coche funcione al cien por ciento”, expresó Quiroga Fossas.

En ese sentido, mencionó que es imperativo tener un buen resultado en el Autódromo de Querétaro para seguir en la carrera por el cetro del serial más importante del automovilismo deportivo nacional.

“Ahora debemos tener un buen desempeño, lo de la fecha anterior nos afectó en los playoffs, ahora tenemos que remontar, lo que vendrá más adelante será más sencillo, seguir pasando las siguientes etapas, siempre y cuando estemos con las cuatro llantas dentro de la pista y sin ningún problema”, consideró el tricampeón de la categoría.

“Tenemos un auto altamente competitivo, tiene las cosas necesarias para luchar por la victoria, esa es la intención, vamos por las primeras tres posiciones, es la meta que tenemos pactada para ese fin semana para poder pasar tranquilamente a la siguiente etapa de playoffs y luchar por el título, estoy contento como van las cosas”, subrayó el capitalino.

A la segunda ronda de la etapa definitiva, Germán llegará ubicado en el séptimo puesto de la decena de volantes que pasaron a dicha instancia con mil 35 unidades.

Al finalizar la undécima fecha de la NASCAR México Series 2025 del próximo 21 de septiembre en el Autódromo de Querétaro, tres de los 10 pilotos que avanzaron a los playoffs serán eliminados de la contienda por la corona del campeonato.