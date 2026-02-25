Buscan que Isaac del Toro vaya a Juegos Olímpicos

El prometedor ciclista mexicano Isaac del Toro, flamante ganador del UAE Tour, ha despertado el interés del Comité Olímpico Mexicano (COM), que ya lo visualiza como una pieza clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presidenta del organismo, Marijose Alcalá, expresó públicamente su deseo de que el corredor de 22 años pueda integrarse en algún momento al proceso olímpico y representar a México en la máxima justa deportiva.

Durante un evento protocolario por la firma de una alianza con la empresa Mazda, la dirigente destacó que sería un honor contar con Del Toro en la delegación nacional. Aunque reconoció que aún no lo conoce personalmente, aseguró que sigue de cerca su trayectoria y el crecimiento que ha tenido en el ciclismo profesional.

Alcalá resaltó que el pedalista es motivo de orgullo para el país y reiteró que el COM mantiene las puertas abiertas para todos aquellos deportistas que aspiren a conseguir su clasificación olímpica.

En caso de que Del Toro decida buscar su lugar rumbo a Los Ángeles 2028, el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) aparece como la vía principal para asegurar una plaza. Para la prueba de ruta se contemplan 180 lugares (90 por rama), mientras que la contrarreloj repartirá 35 boletos.

Actualmente, México se ubica alrededor del puesto 15 del escalafón mundial, posición que le permitiría aspirar a clasificar hasta a dos representantes en la prueba de fondo.

Otra alternativa será competir en el Campeonato Mundial de ruta que se celebrará en Alta Saboya, Francia, del 24 de agosto al 5 de septiembre, así como en el Campeonato Continental de las Américas, eventos que también otorgan puntos y plazas.

Por ahora no se han establecido conversaciones formales entre el COM y el ciclista, quien continúa enfocado en su calendario internacional con el equipo UAE Team Emirates. Su próxima cita será el exigente Strade Bianche, programado para el 7 de marzo en la región italiana de Toscana.

A finales del año pasado, el propio Del Toro fue cauto respecto a su futuro olímpico: reconoció que le atrae la idea de competir en unos Juegos, aunque subrayó que, por la naturaleza de su disciplina, debe concentrarse primero en sus compromisos inmediatos antes de pensar en 2028.