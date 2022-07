Buscan árbitros revivir colegio

Los árbitros de la vieja guardia tienen la firme idea de revivir al decano Colegio de Monterrey, como una forma de ayudar al arbitraje de la localidad.

Para ello se han reunido, con el fin de aportar ideas y en primer término conocer si aún está vigente la Asociación Civil, como se encontraba registrado desde hace algunas décadas.

Dado el incremento en las agresiones hacia los hombres del silbato, tanto por parte de jugadores, como de aficionados, se busca la manera de unificar a todos los grupos, con el fin de trabajar unidos y tomar acciones preventivas, como el lograr que los jugadores y aficionados rijosos reciban el castigo real al que se han hecho merecedores.

Dado que en la actualidad, los presidentes de ligas no brindan protección a sus jueces y arreglan la sanción con una multa económica, con el propósito de que no se vayan los equipos, con lo que pisotean la dignidad de los jueces del futbol.

No obstante existir la Delegación Estatal de Arbitros, ésta no tiene la difusión que se requiere, pues la mayoría de los grupos de árbitros no se encuentran afiliados, incluso algunos de ellos desconocen su existencia y por ende los beneficios que acarrea el estar adheridos.

Se busca aprovechar la experiencia de los árbitros de la vieja guardia, con el fin de promover los cursos de capacitación y actualización para formar nuevas generaciones, así también aprender a manejar la situación y cómo proceder en caso de tener problemas de agresiones.