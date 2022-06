Buena fecha con podio para el Car Motion en la nocturna de Chihuahua

El piloto capitalino, Germán Quiroga, otorgó el primer podio de la temporada al equipo Car Motion Motorsport, al culminar en el tercer lugar la carrera nocturna de la NASCAR México Series 2022, efectuada el sábado por la noche, en el óvalo del Dorado Speedway de Chihuahua.

El volante del auto marcado con el número 69 ETF-E-CONNECTION-SherwinWilliams-Continental-Pasteur-Bohn-m+Clinic-FiestaAmericana-Fb-Sanitizone-Aga-Benotto-CharlieColors demostró su calidad y experiencia en el trazado chihuahuense, tras partir desde el fondo de la parrilla y alcanzar a subirse al podio.

“Estoy muy agradecido con todo el equipo, han hecho un extraordinario trabajo, me he quedado corto con lo que he intentado, nos ha costado mucho, no teníamos un auto rápido, calificamos en el lugar 26”, recordó Quiroga Fossas, al finalizar la tercera fecha puntuable de la categoría.

“Nos salimos de la formación, cambiamos el setting para la carrera quedó razonablemente bien, los he hecho trabajar mucho en el taller y en la pista, estoy muy agradecido con Javier “Che” Fernández por la oportunidad”, indicó Germán, quien marcó 20.010 segundos en su mejor giro de 241 que dio al óvalo de mil metros de longitud.

En ese sentido, el triple monarca de la categoría explicó que tuvo que sortear varios imponderables durante la carrera para poder finalmente subirse al podio y que debe seguir esforzándose para llegar a la deseada bandera a cuadros para su escudería.

“Íbamos avanzando cada rearrancada, tuvimos algunas situaciones muy complicadas, porque eran muy agresivas, estábamos en posiciones donde no queríamos, sorteamos bien todos los incidentes y nos llevó a un tercer lugar para el equipo, a seguir trabajando para poder llevarnos una victoria”, subrayó el capitalino.

Por su parte, Jake Cosío al mando del auto # 51Chevron-Havoline- Metaxchange-DOW culminó en el noveno lugar de su categoría y 15 general.

“Estoy decepcionado por el resultado, aunque contento por el trabajo del equipo, me quedo con un sabor agridulce, ya que teníamos un coche para pelear por los tres primeros lugares”, consideró el también capitalino.

“Teníamos un gran ritmo en la carrera, lamentablemente una llanta ponchada nos deja tres vueltas abajo, recuperamos dos, pasamos del lugar 30 al 15”, expresó Jake, quien agradeció el apoyo de sus patrocinadores.

En tanto, Valeria Aranda con la camioneta marcada con el número 27 2HANDS-ART-CarMotion acabó en el sexto lugar en la categoría Trucks México Series. La tercera fecha marca para Valeria su mejor resultado dentro de la categoría.

