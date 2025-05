Bruno Fernandes pone su futuro en manos del club

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, ha puesto su futuro en manos del club y ha dicho que estará dispuesto a salir si quieren hacer caja con él.

El portugués habló ante los medios de comunicación después de perder este miércoles la final de la Europa League contra el Tottenham Hotspur.

“Siempre he dicho que me quedaré aquí hasta el día que el club quiera que me vaya. Tengo ganas de seguir, de devolver al club a los días de gloria. Pero si llega el día que el club piense que es suficiente o que es momento de separarnos, el fútbol es así”, afirmó el portugués.

“Si el club piensa que es el momento de que me vaya para hacer caja o para lo que sea, es lo que hay y el fútbol a veces es así”, agregó Fernandes, que tiene contrato con los ‘Red Devils’ hasta 2027, con opción a un año adicional.

La proposición de Bruno de que el United haga caja se debe a los problemas financieros que afectan al club y que han llevado al mismo a hacer una política de recortes, con cientos de despidos, para tratar de paliar los cinco años de pérdidas seguidas y la posibilidad de entrar en bancarrota a finales de este año.

La derrota en la final de la Europa League evita que el United vaya a la Champions League el año que viene, lo que implicará dejar de ganar unos 100 millones de libras.