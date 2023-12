Brunetta sobre su llegada a Tigres: Fueron los primeros en contactarse conmigo

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya tienen a Juan Brunetta en sus filas, refuerzo que llegó y de inmediato aclaró el cómo se dio su fichaje con los regios.

El argentino confesó no haber dudado ni un momento a la tentación de los auriazules, club el cual fueron los único en mostrar ofertas oficiales por sus servicios, mientras que Rayado, América y Cruz Azul, fueron rumores.

“Fue Tigres el primero que me llamó y contactó conmigo, después el resto todo rumor y cuando se contactaron conmigo no lo dudé ningún segundo. Es un equipo ganador, un plantel increíble, contento y es un sueño venir a un equipo así y jugar con jugadores con trayectoria increíble y que han ganado tanto es un reto muy lindo”, comentó al salir de las pruebas físicas en la Facultad de Organización Deportiva (FOD).

Asimismo, el ex Santos Laguna confirmó pláticas con Fernando Gorriarán, ahora compañero en la escuadra regia, la cual deberá estar a la altura de lo que representa la plantilla.

“Yo vengo a sumar donde me toque, con jugadores que compiten al maximo y me tengo que poner a la altura de ellos de dónde me toque, sumar y tratar de aportar un poco de lo que hice en Santos. Hablé con Gorri y más allá de eso tenemos una amistad, desde el rumor me escribió y hablamos un poco, me explicó lo que es el club, la historia de Tigres, lo que compiten y la calidad de personas que hay en el plantel”, dijo.

Brunetta llegó a la Sultana del Norte cerca de las 09:00 horas, realizando sus exámenes médicos en las instalaciones del Christus Muguerza, posteriormente fue a “FOD” para ultimar pruebas de rigor y firmar el acuerdo por cuatro años.