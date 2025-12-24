Brunetta revela que Boca Juniors sí buscó a Gignac 

Monterrey, Nuevo León. Bastante revuelo mediático fue el que tuvo la fotografía de André Pierre-Gignac vistiendo la jersey de Boca Juniors, a tal grado de abrir viejos pero ciertos rumores.

A través de las redes sociales se hizo tendencia la imagen en la que se ve al ariete francés portando la indumentaria con el histórico ’10’ de Juan Román Riquelme, creando que en Argentina buscaran una explicación alguna y encontrándola en Juan Brunetta.

El actual goleador felino destacó el fanatismo de Gignac por el ex jugador xeneize, siendo el uniforme un regalo de la leyenda futbolística hacia el galo. Además de dejar en claro que el europeo sí fue buscado por el cuadro “bostero” en su momento con el afán de ganar la Copa Libertadores, pero desechó la oferta para seguir creciendo su hito con los felinos.

“El gordo es muy fanático de Riquelme. Ahí está la foto, esa se la mandó Román, creo que me dijo porque creo que él habla de vez en cuando con Román y se la mandó.

Me contó una vez que lo llamaron, pero creo que era cuando Boca jugaba la Libertadores del 2017-2018. Pero él en Tigres es el máximo ídolo de la historia del club y era muy difícil. Tigres para André es hasta más que Marsella, te diría pero sí lo llamaron”, dijo hacia la cadena Espn Argentina.

Lo concreto es que el “Bómboro” hizo bien en quedarse y seguir su corazón, pues a partir de ese rechazo logró consagrarse no como el mejor del club regio, sino uno de los extranjeros más importantes en la historia del balompié mexicano; mientras Boca continúa todavía con la sequía sin lograr la máxima gloria en Sudamérica.