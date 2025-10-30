Brunetta le responde a Torrent: El Clásico Regio es un juego aparte, se palpita diferente

Monterrey, Nuevo León. El Clásico Regio 141 empieza a calentarse en los ánimos, pues Juan Brunetta le respondió a Doménec Torrent.

El técnico de los Rayados había dicho que el derbi es un “partido más”, algo que elvolante de Tigres piensa diferente de ello al ser un encuentro que nadie se quiere perder como jugador.

“Es un partido que todos queremos jugar, es un partido aparte, a mi forma de ver y a la forma de ver de nuestro equipo, así que lo queremos ganar. Son partidos diferentes, se dividen de manera diferente, la semana se palpite diferente, entonces creo que son partidos que se viven de manera diferente y que nosotros y la gente también lo vive de forma diferente, entonces creo que por ese lado lo vemos de esa forma.

Para mí, desde que lo juego, la verdad que es un clásico muy, muy pasional, creo que la ciudad medio se revoluciona en la semana porque es un partido aparte, son partidos que la verdad que se disfrutan y que la gente también los vive de una manera especial, así que nada, esperemos que salga bien”, confesó.

Asimismo, el sudamericano consideró no existir un favorito a ganar el duelo pese a las actualidades de ambos planteles; además, habló del cómo se encuentra viviendo Ángel Correa de cara a su primer Clásico.

“Creo que son partidos parejos los Clásicos, son partidos muy parejos. Rayados también tiene un buen equipo, como nosotros, son dos buenos planteles, así que creo que va a ser un partido muy parejo. Como te digo, no creo que la localidad lo haga favorito a ellos, ni que nosotros vayamos de visita, tampoco nos van a menospreciar, creo que va a ser un partido muy parejo.

Nosotros tenemos nuestras armas y vamos a tratar de ir a ganar.Con respecto a Ángel, la verdad que él tiene mucha experiencia, un jugador que ha jugado muchísimos Clásicos en España y nada, creo que él sabe lo que significa el Clásico, él ha jugado muchísimos Clásicos, tiene mucha experiencia, obviamente algo le comentamos, pero él tiene mucha experiencia y jerarquía como para jugar estos tipos de partidos”, añadió.

Nunca hubo acercamientos en Rayados

Por último, Brunetta negó haber sido buscado por Monterrey durante la última era de Víctor Manuel Vucetich en 2023, recalcando que nunca portaría los colores albiazules.

“No, de ahí nunca me llamó nadie. La verdad que siempre fue noticia afuera, nunca llamó nadie. Pero siempre que me hablaron de Tigres, siempre estuve convencido de venir acá, a este gran equipo, que la verdad que estoy feliz y estoy disfrutando cada día, como dije, disfrutando de los partidos, disfrutando del día en el club.

La verdad que estoy muy contento y desde que me llamó Tigres, la verdad que ni lo dudé y vine hasta acá. No, yo jugar no, pero después cada uno toma la decisión, yo no soy nadie para decirle a alguien que no puede jugar en otro lado, yo en lo personal no”, finalizó.