Brillan por México halteristas de NL en Panamericano

Sacando a flote toda su experiencia mundialista la doble medallista mundial Alexandra López del municipio de Apodaca, se coronó Campeona Panamericana Juvenil en la división de 45 kg, refrendando su dominio en el continente, luego de haber conquistado tres metales áureos en certamen que se desarrolla en Guayaquil, Ecuador.

“He concluido con mi participación y estoy feliz que se pudo dar el resultado, sé que aún me siguen faltando cosas por mejorar, pero no me rendiré y seguiré trabajando hasta lograrlo”, subrayó López.

Así mismo Estefany Montejano de la división de 40 kg, originaria del municipio de Cerralvo, con tan solo 13 años de edad consiguió el título de campeona panamericana sub 15 y sub campeona panamericana U-17.

En la rama varonil; Francisco Carvajal actual campeón nacional logró sumar al seleccionado azteca dos medallas de bronce y una plata en su primer evento internacional.

El apodaquense de 13 años de edad, destacó entre los halteristas por su desempeño durante el evento.

Otra aportación trascendente fue la realizada por Franco Moreno, exponente de la escuela Constituyentes de San Nicolás de los Garza en la división de los 61 kg, al ganar dos metales de plata y un bronce en su debut en justas internacionales.

Cabe destacar que la justa panamericana reúne a los mejores pesistas categorías sub 15 y sub 17 del continente, donde al momento se ha visto reflejado el trabajo de los exponentes de Nuevo León en su carácter de seleccionados tricolores.