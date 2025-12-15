Brilla mexicana ante kenianas en Maratón Monterrey

Brilla mexicana ante kenianos en Maratón Monterrey

*En varones ganó un keniano.

El Maratón Powerade Monterrey 2025 reafirmó su prestigio como una de las competencias de fondo más relevantes no solo de México, sino también de toda Latinoamérica. La edición de este año volvió a destacar por su logística, la rapidez del recorrido y el gran respaldo de la afición, que convirtió a la capital nuevoleonesa en el epicentro del atletismo por un día.

Desde las primeras horas de la mañana, corredores y espectadores abarrotaron las principales avenidas de la ciudad, reflejando el crecimiento constante del evento, particularmente en la prueba reina de los 42.195 kilómetros, que cada año atrae a más participantes de alto nivel.

Gashahun brilla en la categoría varonil

La competencia masculina ofreció un desenlace emocionante, donde el etíope Abe Gashahun se adjudicó el triunfo tras detener el cronómetro en 2:09:32, imponiéndose en un cierre muy apretado. El keniano Evans Mayaka finalizó en la segunda posición, apenas tres segundos después, mientras que su compatriota Lameck Too Kibiwot aseguró el tercer puesto, reafirmando el predominio africano en la prueba.

Gracias a su marca, Gashahun también obtuvo el incentivo económico destinado al mejor tiempo, al completar el recorrido por debajo de las 2 horas con 10 minutos. Por parte de los representantes nacionales, Abraham Daniel Hernández Martell fue el mexicano mejor ubicado al terminar en la quinta posición general.

Oropeza se impone ante su gente

En la rama femenil, la gran figura fue la mexicana Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez, quien consiguió su cuarto triunfo en el Maratón de Monterrey. La atleta jalisciense cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:38:00, superando a las kenianas Caroline Jebiwot Kiptoo y Leah Jebiwot Kigen.

Al finalizar la carrera, Oropeza resaltó el ánimo del público regiomontano y señaló que este resultado es clave en su camino rumbo a la posibilidad de representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.