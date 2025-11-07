Brava reacción de Vélez

No obstante estar abajo en 0-2, Deportivo Vélez se pone las pilas y con brava reacción logran dar alcance y al final se imponen 4-2 al Deportivo Membis, que da leves esperanzas de llegar, en la Choreslig.

Gran duelo en el tres de Camino Real, donde Membis sorprendía con par de anotaciones, que hacía suponer se llevarían el triunfo, pero luego del descanso intermedio, salen decididos a dar el todo por el todo, para lograr emparejar los cartones.

Esto los motivó sobremanera y tras un incidente del árbitro, vuelven a la carga y consiguen el otro par de la victoria, donde Oscar “Kawi” Castillo se destapó con dos, seguido de Nico Hernández y Gustavo Becerra, para el triunfo de los pupilos de Abel “Perreque”Rodríguez y Jr García.