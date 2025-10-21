Brasil Cup Internacional abre convocatoria

La capital del país se prepara para recibir una nueva edición de la ya tradicional Brasil Cup Internacional, un torneo de futbol que reúne talento nacional y foráneo. Los organizadores esperan la participación de cerca de un centenar de escuadras provenientes de diversas entidades mexicanas y del extranjero.

El balón rodará en la Ciudad de México del 18 al 21 de diciembre, abarcando un amplio espectro de categorías por edad y modalidades.

Amplia Convocatoria en Ambas Ramas

En la rama varonil, la convocatoria incluye desde los talentos más jóvenes, nacidos en el año 2019, hasta los juveniles de 2005.

En cuanto a la rama femenil, la competencia está diseñada para las divisiones de chicas nacidas entre 2010 y 2013.

El Duelo Estelar: Categoría Mamás (Fut-7)

Como un atractivo especial y emocionante, el evento incluirá la categoría especial para mamás en la modalidad de Futbol 7. Este duelo promete ser uno de los más divertidos, ya que se invertirán los papeles: mientras las madres luchen por la victoria en la cancha, serán sus hijos quienes las impulsen con gritos de apoyo desde las gradas.

Invitación Especial al Talento Regio

La convocatoria ya es conocida por la mayoría de los clubes, escuelas y academias de futbol debidamente organizadas en Monterrey y su área metropolitana. Por ello, se espera que varias delegaciones de Nuevo León realicen el viaje para competir y poner en alto el nivel del futbol que se practica en la entidad.