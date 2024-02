Brandon Vázquez cataloga de “gigante” a la Liga MX por sobre la MLS

Monterrey, Nuevo León. Maravillado es como está quedando el delantero de Rayados, Brandon Vázquez, con la Liga MX en su primera experiencia en ella.

El ariete estadounidense viene de ser anunciado en la prelista de su selección para la Concacaf Nations Leagues, hecho que no pudo pasar de no haber llegado al fútbol mexicano, el cual catalogó de “Gigante” al certamen por sobre la MLS, esperando sea un trampolín hacia el viejo continente.

“Estar en la lista de Estados Unidos es algo que he tenido en mente, es también un objetivo personal estar siempre en selección, entonces estar ahí también me hace contento y obvio, venir acá ha sido pues un gran reto para mí y obviamente un salto muy importante para mí que he estado disfrutando muchísimo y también obviamente esta liga es gigante, es una plataforma muy grande, entonces que la selección me esté viendo, me da alegría también.

La intensidad de esta liga es un poquito diferente de la de MLS, es muy alta, hay mucha demanda acá y demanda para tener resultados también, entonces obvio con la presión a los jugadores le trae sacar lo mejor de ellos mismos, entonces creo que eso me está ayudando bastante”, comentó.

Vázquez acumula un total de cinco goles entre torneo doméstico y Concachampions, siendo de momento el goleador del equipo en este certamen.

No festejará ante Xolos

Por otro lado y de cara a la fecha pendiente (9); el apodado “Superman” dijo sentirse nostálgico por regresar a enfrentar a su ex club, Tijuana, donde creció en varios aspectos y recalcando no festejar en dado caso de marcar.

“Sí, regresar a Tijuana es lindo, es regresar a casa, de ahí salí, de ahí crecí, me formé, entonces es bonito encontrarme con amigos ahí, encontrarme en un lugar donde no he visto en muchos años, entonces va a ser muy lindo y claro, le tengo mucho amor a Tijuana por lo que me ayudó y el paso que me ha ayudado a tener, entonces no sé si voy a hacer, o sea, meter gol, si lo tengo en mente, si la ilusión de meter gol lo veo, ya me lo imagino, pero celebrar, no sé todavía”, dijo.

Los albiazules harán el viaje sin Jordi Cortizo, Jesús Gallardo y Sebastián Vegas, todos por decisión del cuerpo técnico. Mientras que Sergio Canales, iría de suplente a la frontera.