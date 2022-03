Box y Judo de NL se fortalecen previo a regionales y macro regionales

A pocas semanas de entrar en acción en sus etapas Regionales y Macro Regionales, las disciplinas de Box y Judo se fortalecen cada día en sus entrenamientos, en el Pabellón de Combates del CARE “Niños Héroes”.

El Director Técnico de la selección Nuevo León de Boxeo, el cubano Nilyon Rodríguez Laffita y su auxiliar Javier Vega Vega, preparan a sus pupilos para su próximo evento que será el Torneo Regional, del 24 al 26 de marzo en Saltillo, Coahuila, y en el cual estarán participando en las categorías Cadete (15 y 16 años de edad) y Junior o Juvenil (17-18).

“El nivel técnico ha avanzado mucho, nos encontramos bien, hemos venido haciendo un movimiento de base que ha permitido que nos lleguen los atletas mejor capacitados en técnica y táctica, con mejor rendimiento físico; a lo largo de todo el proceso se ha observado mejoría. El propósito en los Nacionales CONADE es mejorar la actuación pasada en donde se lograron tres medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce, y a nivel internacional vamos a ver a Daniel López García, medallista de bronce en los recientes Juegos Panamericanos Junior, de Cali, Colombia, pensamos que nos represente en el Campeonato Mundial en España este año”, comentó el entrenador cubano Nilyon Rodríguez Laffita.

En la disciplina de Judo, los entrenadores Eduardo Rodríguez e Izzeddin F.M. Hamada, entrenan con sus atletas con gran ímpetu y sin bajar la guardia, a días de asistir al Campeonato Nacional Tomoyoshi Yamagushi, que será en Mazatlán, Sinaloa, del 10 al 13 de marzo para las categorías Sub 21 y Sub 18. Esto con la finalidad de sacar los prospectos para los eventos internacionales y a la vez es el primer fogueo para el Macro Regional del mes de abril, esto con miras a los Nacionales CONADE, en donde las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21, varonil y femenil, son las divisiones convocadas.

“Nuestras expectativas son reafirmar el Campeonato Nacional en estos Juegos CONADE, ya lo ganamos por primera vez y queremos refrendar el título, pero ahora con más medallas, se estarán disputando 48 de oro, de las cuales creemos que Nuevo León estará ganando 12; en 2021 quedamos en primer lugar con nueve de oro y en este año queremos tres o cuatro más”, mencionó Eduardo Rodríguez.

Por su parte el entrenador Turco, Izzeddin F.M. Hamada agregó, “el Campeonato Nacional Tomoyoshi Yamagushi en el cual estaremos participando la próxima semana, es el primer selectivo nacional con vistas a grandes eventos como Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales y Grand Prix, y que nos sirven de preparación en el camino a Juegos Olímpicos”.

Cabe mencionar que boxeadores y judocas recibieron en su entrenamiento del lunes 7 de marzo, la visita del Coach Frank González, Director General del INDE N.L., quien entre su mensaje de motivación para todos los atletas, le dedicó palabras de aliento al equipo de Judo, pidiéndoles que este año deportivo den lo mejor en cada una de sus competencias en honor a su compañero Iván Lozano, integrante de la selección estatal recientemente fallecido.

