Borussia Soccer CR: De Escobedo para el Mundo

ESCOBEDO, N.L. – Si hablamos de tradición y éxito en el fútbol infantil y juvenil de Nuevo León, hay que hablar de Borussia Soccer CR. Lo que comenzó en 1999 como el sueño del Profe César Reyna con la categoría ’89, hoy es una de las academias más prestigiosas del estado.

A lo largo de más de dos décadas, esta organización ha cosechado una vitrina envidiable de trofeos. Desde sus inicios ganando la Liga U. Neoleonesa ante Regio Contry, hasta hazañas internacionales en la Copa Dallas y la Copa Chivas. Sin embargo, uno de sus logros más sonados sigue siendo aquel título arrebatado a las mismísimas Fuerzas Básicas de Tigres.

Formando el futuro Desde 2015, bajo el nombre de Academia Borussia Soccer CR, siguen dominando ligas como la Escolar y Euro Kids. Con un cuerpo técnico de lujo integrado por los profesores Arturo Orta, Juan Chapa y Jorge Hernández, la academia busca nuevas estrellas.

¡Únete al equipo! La convocatoria está abierta para niños de 4 a 12 años. 📍 Ubicación: Cerro del Topo Chico s/n, Col. Provileón, Escobedo. 📞 Informes: 811 509 7776.