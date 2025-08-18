Borrado se lleva la corona

Han pasado varios años y aunque siempre fueron protagonistas, por fin los de Taller Eléctrico El Borrado se imponen a los líderes del Deportivo Membis y alcanzan la corona en la Primera de Popular Escobedo.

Duelo entre dos cuadros entregados al cien, creando acciones de peligro y calidad, que ovacionan los aficionados, quienes se dieron cita en el cuatro de Escobedo.

Membis demostraba por qué fueron los mejores del regular y crean una serie de disparos en el área, hasta que aparece Jesús Ruiz y marca el de la quiniela, con el que se fueron al descanso.

En la segunda parte Borrado, en otra gran ofensiva Ricardo Trujillo la prende para conseguir la igualada, por lo que hubieron de extender a los tiempos extras.

Las acciones emotivas siguieron, pero la retaguardia hacia bien la tarea, para alargar a los penales.

Inicia Borrado y anota y su portero Iván Hernández se lanza, para rechazar y marcar la diferencia. Al final el Lic Felipe Canales, secretario del ayuntamiento, acompañó a Carlos Medina, presidente de la liga a la entrega de los monumentales trofeos.