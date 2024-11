Bonmatí critica el nivel de la liga española y duda de que vaya a acabar su carrera en Barça

La futbolista del Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí, recientemente galardonada con su segundo Balón de Oro, criticó el nivel de la liga femenina de su país y puso en duda que vaya a terminar su carrera en el Barça, con el que acaba de renovar hasta 2028.

“Me encantaría que la liga (española) fuese más competitiva, aunque eso no creo que sea una excusa para dejar de progresar individualmente y como equipo”, manifestó la jugadora catalana, en una entrevista a la revista France Football, organizadora del Balón de Oro.

“En el Barça -agregó- tenemos la sensación que las cosas avanzan, que apuestan por nosotras. Seguimos rindiendo, llenando los estadios. El problema es que cuando miramos a la liga es todo lo contrario. Tenemos la sensación que nos estancamos. Y hace años que pedimos cambios que no llegan”.

Lamentó que el fútbol femenino español, que tocó la cima el agosto de 2023 al levantar el Mundial, no haya aprovechado lo suficiente el tirón de ese éxito.

“En otros países como Inglaterra, tras la Eurocopa (2022), hubo un boom mediático que no hemos sabido aprovechar aquí. Ojalá podamos cambiar eso”, dijo.

Con respecto a su futuro y tras haber rechazado una oferta del Chelsea, Bonmatí dejó claro que, aunque sigue muy comprometida con el Barcelona, no descarta “la posibilidad de jugar fuera de España algún día”.

“Mi prioridad siempre ha sido el Barça, por eso renové (hasta 2028). No sé si seré mujer de un solo club. Intento centrarme siempre en el presente. Creo que no me puedo proyectar de aquí a cinco, seis o siete años. No sé lo que pasará, nadie lo sabe”, reconoció.

Sobre el impacto social del fútbol femenino, la jugadora habló también de la maternidad y el fútbol profesional.

“Todas deberíamos poder ser madres cuando queramos y el mundo del fútbol debe apoyarnos en este proceso. Si no, nos quedamos sin nada, sin saber si podremos volver a jugar después de la maternidad. Merecemos tener esa opción y seguridad”, subrayó.

En relación al Balón de Oro, explicó que la incertidumbre este año fue mayor, ya que no se sabía quién ganaría hasta el final.

“Ganar por segunda vez es también muy especial, pero ya conoces cómo funciona todo”, dijo la jugadora del Barcelona, quien destacó la importancia del reconocimiento a los centrocampistas, como ella misma y el también español Rodri, que ganó el Balón de Oro masculino.

“Es una gran señal para el fútbol español que dos centrocampistas ganen al mismo tiempo. A menudo, los premios van a parar a los delanteros, pero el centro del campo es fundamental”, afirmó.

Sin embargo, también expresó la dificultad de igualar los logros de otros grandes como Messi, quien ostenta ocho Balones de Oro. “Solo hay un Messi”, afirmó Bonmatí, de 26 años.