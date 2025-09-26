Bompastor denuncia la discriminación que sufren las mujeres en el fútbol

Sonia Bompastor, entrenadora del Chelsea, denunció la discriminación que sufren las mujeres en el fútbol y lo ejemplificó con una de las preguntas que le hacen: “si es posible entrenar a un club top siendo madre”.

Bompastor, madre de cuatro hijos, ganó los tres títulos domésticos la temporada pasada en el Chelsea y busca llevar a las ‘Blues’ a la primera Champions League de su historia, el trofeo que siempre se les ha resistido.

Preguntada por una reciente encuesta, que destacó que el 78 % de las mujeres ha sufrido discriminación en el fútbol, la entrenadora francesa aseguró no estar sorprendida.

“Adivina cuál es la pregunta que casi siempre me preguntan en una entrevista de trabajo. “¿Crees que siendo una madre de cuatro hijos puedes entrenar a un club top?”. Creo que si pones a un hombre en la misma entrevista, nunca le preguntarían eso”, dijo Bompastor, que añadió que ese no fue el caso en el Chelsea, donde llegó en 2024 para sustituir a la leyenda Emma Hayes.

Esta encuesta, llevada a cabo por “Women in Football”, confirmó que el 63,5 % de las mujeres en el fútbol han experimentado chistes de carácter sexista, mientras que el 56 % añadió que no se tomó ninguna acción contra la discriminación sexista en el puesto de trabajo.

“Queda mucho margen de mejora y me alegra que la gente está siendo valiente para hablar de ello”, agregó Bompastor.

