Bolichistas de NL se llevan oros en Nacionales

La Selección Nuevo León de Boliche, cerró su participación en las categorías sub 16 y sub 21, varoniles y femeniles. El Bol-Bol de Mexicali fue testigo de la gran actuación que tuvieron los atletas en sus cuatro días de competencias y desde las primeras acciones a la entrada de la delegación claramente se impusieron sobre los demás estados llevándose quince preseas a la bolsa.

Dentro de la modalidad Individual Sub 16 femenil, Samantha Veloz se agenció el oro, mientras que en la varonil destacaron Ángel Meléndez con oro y Íker Arredondo obtuvo el bronce. Por su parte en la sub 21 femenil, Andrea Pérez se colgó en oro y Maryan Chapa la plata, haciendo lo propio también los varoniles de la misma categoría con Manuel Ordaz, con el oro.

En la modalidad de parejas sub 16 varonil, brillando con el oro con Ángel Meléndez e Íker Arredondo. Por otro lado en la misma modalidad pero en categoría diferente sub 21 femenil, Andrea Pérez y Ana Sada haciendo lo propio obteniendo oro.

Así mismo en la varonil de la sub 21, Manuel Ordaz y Mario Rojas con el oro. En cuartetas sub 16 varonil impusieron y se bañaron en oro con Ángel Meléndez, Íker Arredondo, Álvaro Ruiz y Tomas Rodríguez. Mientras que en cuartetas sub 21 femenil, Andrea Pérez, Vanessa Sandoval, Maryan Chapa e Isabel Sada se sumó otro oro más.

Al cierre de la jordana de se realizó la prueba de todo evento en donde se sumaron los mejores resultados individuales por categoría, Íker Arredondo saco el oro y Angel Meléndez plata, ellos dos sub 16 varonil. Así mismo hicieron hazaña, Andrea Pérez obteniendo el oro y Manuel Ordaz haciendo lo propio con el oro, ambos categoría sub 21 en modalidad todo evento.

Cabe mencionar que la delegación Nuevo León obtuvo el primer lugar en el medallero de la justa nacional, con 12 oros, 2 platas y 1 bronce. De esta manera cierra participación los bolichistas en los nacionales CONADE, comandarnos por el cuerpo de entrenadoras, Ana Laura Dávila e Isabel Pérez Marroquín.

Con información del INDE