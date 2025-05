Bodø/Glimt tiene un arma secreta para vencer a los gigantes de Europa

Ubicado al norte del Círculo Polar Ártico y necesitando lidiar con condiciones climáticas brutales, el club noruego Bodø/Glimt tiene un campo de juego artificial diseñado para soportar casi cualquier cosa.

Incluyendo rivales mucho más poderosos.

Eso podría ser una mala noticia para el Tottenham Hotspur de la Liga Premier cuando los equipos se enfrenten en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Europa el jueves.

Los Spurs lideran 3-1 después del primer partido, pero esa ventaja podría parecer escasa una vez que comience el juego en el Aspmyra Stadion en la ciudad pesquera de Bodø, a más de 1.000 kilómetros al norte de Oslo.

A pesar de que la ciudad tiene una población de alrededor de 55.000 habitantes, Bodø/Glimt —desconocido fuera de Noruega— no ha parado de conseguir victorias sorprendentes contra oponentes de fuste en su propio feudo.

Y es esa superficie artificial la que parece nivelar el campo para los equipos no acostumbrados a jugar en condiciones a veces árticas y lejos del césped tradicional.

Evangelos Marinakis, presidente del equipo griego Olympiakos, fue crítico después de una derrota 3-0 en la Liga Europa League en marzo, al decir que “jugamos en un campo que no es como otros estadios europeos”. Afirmó que uno de sus jugadores “se lesionó debido a las condiciones del campo”.

Olympiakos ganó el partido de vuelta 2-1 en casa, pero fue eliminado 4-2 en el global. Marinakis se lamentó: “Lo que realmente importa es lo que sucedió en el primer partido”, dijo.

Prohibido

Ciertamente es inusual ver un partido de alto nivel como la semifinal de una gran competición europea en césped artificial, que es criticado por la forma en que la pelota rueda y rebota en comparación con el césped natural. Ahora ha sucedido dos veces en una temporada. El club sueco Djurgården acogió una semifinal de la Conference League la semana pasada que Chelsea ganó 4-1.

A veces llamados campos de plástico, fueron prohibidos en Inglaterra en 1988 debido a mayores tasas de lesiones. Pero la UEFA permite que se usen campos artificiales aprobados hasta e incluyendo las semifinales de sus competiciones: la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Conference.

“El fútbol de alto nivel en un campo de plástico no es fútbol de alto nivel”, dijo el entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, después de un partido de la fase previa de la Liga de Campeones contra Lugano en julio pasado, que también se jugó en césped artificial. “La pelota es lenta, los jugadores no pueden regatear, corren con la pelota y la pelota se queda atrás. El juego es lento, así que honestamente no entiendo por qué la UEFA permite la Liga de Campeones en un campo de plástico”.

La liga de Holanda ha prohibido ahora los campos artificiales a partir de la próxima temporada y los clubes de la primera división escocesa votaron para prohibirlos a partir de la temporada 2026-27.

La FIFA también permite superficies artificiales aprobadas para partidos de selecciones nacionales, pero está reemplazando los campos sintéticos por césped en los estadios de la NFL que se utilizarán para la Copa Mundial masculina de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La controversia en el fútbol femenino siguió a una decisión de la anterior gestión de la FIFA de permitir que la Copa Mundial Femenina de 2015 en Canadá se jugara en césped artificial. Jugadoras, incluida la estrella estadounidense Abby Wambach, acudieron a los tribunales tratando de detener eso alegando discriminación de género.

Ventaja

El récord de Bodø/Glimt en su estadio con capacidad para 9.000 personas ciertamente parece apuntar a una ventaja y ha tenido un papel importante en convertirse en el primer equipo noruego en llegar a las semifinales de una competición de clubes europea de primer nivel.

Además de Olympiakos, ha ganado partidos en casa contra Lazio, Porto, Besiktas y FC Twente esta temporada. Venció al Estrella Roja de Belgrado en la fase previa para la Liga de Campeones en casa a principios de la campaña, pero fue eliminado en el global.

También aplastó a la Roma —entonces dirigida por Mourinho— por 6-1 en casa en la Conference League en 2021.

Una fuente de aliento para el Tottenham es el hecho de que Bodø/Glimt ha perdido los cuatro partidos contra equipos ingleses, incluida una derrota 3-2 ane Manchester United esta temporada.

El entrenador de Tottenham Ange Postecoglou, sin embargo, perdió 5-1 en el global contra los noruegos cuando estaba a cargo del Celtic en 2022. Eso incluyó una derrota 2-0 en el Aspmyra Stadion.

“Es en césped artificial, pero sigue siendo un partido de fútbol y he estado allí, he jugado allí con el Celtic”, dijo después del primer partido la semana pasada. “Conozco la experiencia y lo importante para nosotros es que necesitamos repetir lo que hicimos hoy (en el primer partido)”.

¿Por qué artificial?

El estadio de Bodø/Glimt es uno de los más septentrionales en el fútbol mundial a 67 grados de latitud. La ciudad, en la costa oeste de Noruega, es conocida como un destino para ver las auroras boreales.

A diferencia de la mayoría de Europa, la liga de fútbol noruega comienza en primavera y termina en otoño para evitar jugar durante el largo invierno. Bodø tiene menos de una hora de luz solar en sus días de invierno más cortos, lo que hace que mantener el campo de juego sea caro y difícil. Las temperaturas pueden bajar hacia el punto de congelación incluso en mayo.

La calefacción subterránea y el césped sintético de Bodø/Glimt le permitieron organizar su partido de cuartos de final contra Lazio el mes pasado a pesar de una fuerte nevada que cubrió completamente el terreno el día del partido, lo que habría sido poco probable en césped.

Dejan Kulusevski, centrocampista de Tottenham, avisó que el partido en Bodø sería difícil porque jugar en césped artificial es casi como un “deporte diferente”.

Pero Jostein Gundersen, defensor de Bodø/Glimt, se rió de su comentario.

“Me pregunto qué piensa que deberíamos haber hecho de manera diferente en Bodø”, dijo Gundersen a la emisora noruega TV2. “Si hubiera visto dónde estamos ubicados, no es tan fácil tener algo diferente al césped artificial.”