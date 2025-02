Bobby Portis de Milwaukee suspendido 25 partidos por dopaje

La NBA suspendió a Bobby Portis por 25 partidos sin sueldo luego que el ala-pívot de los Bucks de Milwaukee dio positivo por el analgésico Tramadol, lo que constituye una violación del programa antidopaje de la liga.

Portis no podrá jugar nuevamente hasta el 8 de abril —el 79no partido del calendario de 82 de Milwaukee— como muy pronto. Su suspensión comienza con el duelo de los Bucks el jueves contra los Clippers de Los Ángeles.

Portis tomó el analgésico “sin intención”, dijo su agente Mark Bartelstein. Portis pensaba que estaba tomando Toradol, que está aprobado y es algo que ha ingerido antes, explicó Bartelstein en detalles que fueron dados primero a ESPN y que luego confirmó a The Associated Press. Portis no se dio cuenta de que estaba tomando Tramadol —que fue recetado correctamente, pero que está en la lista de sustancias prohibidas de la NBA.

“Estoy profundamente decepcionado de que la NBA elija interpretar su política de manera tan estricta, y de que la política no permita un resultado diferente para un error honesto con intenciones puras”, dijo Bartelstein en el comunicado.

“Bobby ama ser parte de la NBA y le encanta ser un modelo a seguir y un verdadero embajador de los Bucks y de la ciudad de Milwaukee”, añadió. “Esto ha sido increíblemente difícil para él, pero aceptará esta sanción con gracia y convertirá esto en una gran oportunidad para mejorar y seguir construyendo su reputación y rendimiento en todos los aspectos, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Portis promedia 13,7 puntos y 8,3 rebotes para los Bucks esta temporada, jugando mayormente desde el banquillo.