Blue Demon Jr. recibe el alta médica tras varios días hospitalizado

*Sufrió un accidente de auto.

El legendario luchador mexicano Blue Demon Jr., fue dado de alta este miércoles luego de permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido la semana pasada, en una carretera del Estado de México.

De acuerdo con el parte médico, el gladiador sufrió lesiones moderadas, entre ellas contusiones y una fractura menor en el brazo derecho, pero su evolución fue favorable gracias a la pronta atención que recibió.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, Blue Demon Jr. agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y compañeros del mundo de la lucha libre.

“Estoy muy agradecido con Dios, con los médicos y con todos los fans que me enviaron mensajes de aliento. Fue un susto fuerte, pero ya estoy en casa y enfocado en mi recuperación”, expresó el luchador.

El accidente ocurrió cuando el automóvil en el que viajaba perdió el control debido a la lluvia y se impactó contra una barrera de contención. Las autoridades confirmaron que no hubo más personas lesionadas.

El hijo del legendario Blue Demon permanecerá en reposo durante las próximas semanas antes de retomar sus actividades dentro y fuera del cuadrilátero.

Diversas figuras del pancracio nacional, entre ellas El Hijo del Santo y Atlantis, le enviaron mensajes de pronta recuperación, destacando su trayectoria y profesionalismo dentro del deporte mexicano.

Blue Demon Jr., con más de tres décadas de carrera, es considerado uno de los íconos más importantes de la lucha libre en México y un digno heredero del legado que su padre dejó en los encordados.

¿Quieres que le dé un tono más periodístico formal (como de periódico nacional) o más emocional y cercano a los fans? Puedo ajustarlo según el estilo que prefieras.