Blatter respalda que la afición no viaje al Mundial en EE.UU. por políticas de Trump

Por Regio Deporte

ZÚRICH, Suiza – El ambiente rumbo a la Copa del Mundo 2026 se ha tensado al máximo nivel político. Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, ha salido de las sombras para respaldar una propuesta explosiva: un boicot de los aficionados a los partidos que se disputarán en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Blatter apoyó las declaraciones del experto legal Mark Pieth, quien sugirió a los fans “mantenerse alejados de Estados Unidos” debido a las políticas de la administración del presidente Donald Trump.

“No vayan a EE.UU.” La controversia surge por las restricciones migratorias y prohibiciones de viaje que afectan a naciones clasificadas como Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil. “Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”, sentenció Blatter.

El descontento es global. Desde Alemania, Oke Göttlich (vicepresidente de la Federación Alemana) también declaró que es momento de considerar seriamente el boicot. Mientras México y Canadá se preparan para la fiesta, la sede estadounidense enfrenta una crisis de imagen ante la comunidad internacional por sus tácticas migratorias.