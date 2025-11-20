Bills y Texans encienden la cartelera del Thursday Night Football

La NFL no se detiene y este jueves arranca una Semana 12 que promete ser decisiva para las aspiraciones de playoffs. Con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, cada victoria vale oro y el margen de error se reduce drásticamente.

El Platillo de Hoy: Buffalo vs. Houston La acción comienza esta noche en el NRG Stadium, donde los Houston Texans (5-5) reciben a los peligrosos Buffalo Bills (7-3).

La Noticia Clave: El duelo pierde un poco de brillo estelar, pero gana en drama, ya que el mariscal de campo de Houston, C.J. Stroud, ha sido descartado por conmoción. La responsabilidad caerá sobre Davis Mills, quien tendrá la difícil tarea de comandar la ofensiva ante una defensa de Buffalo que busca cazar cabezas.

¿Qué esperar? Josh Allen y los Bills llegan como favoritos (línea de -6) y buscarán explotar las bajas de los locales para consolidarse en la cima de su división.

Hora: 19:15 horas (Tiempo del Centro).

Transmisión: Streaming exclusivo (Prime Video).

Lo Imperdible del Fin de Semana La actividad continúa el domingo con choques de alto calibre que no te puedes perder:

Eagles vs. Cowboys: El clásico de la NFC Este siempre saca chispas. Dallas necesita ganar sí o sí para no hundirse, mientras Philadelphia busca mantener el vuelo alto.

Chiefs vs. Colts: Indianápolis ha sido una de las sorpresas gratas de la temporada y medirá fuerzas contra la maquinaria de Kansas City.

Packers vs. Vikings: Duelo divisional con sabor a postemporada en el Norte de la Nacional.

Sunday Night Football: Buccaneers vs. Rams, dos ofensivas con mucho talento chocando en horario estelar.