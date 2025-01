Bienvenido el que sea como refuerzo y sino el equipo está preparando: Gorriarán

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres dicen estar listos para afrontar el semestre con o sin refuerzos, así lo dejó en claro Fernando Gorriarán.

El uruguayo señaló en opinión personal, que no se piensa en ello, mucho menos en si será un fichaje de alto calibre como el más reciente dado en León con James Rodríguez, pues la clave está en convencerse de que pueden ser el mejor plantel de la Liga MX.

“Opinión personal no. No pensamos en eso, es un tema de la directiva. Sentimos un plantel competitivo más allá de lo que pasó, no hay que tener miedo a decirlo, el mal momento que tuvimos el año pasado, nos conlleva quizás a que la gente hable un poco más de nosotros por lo que es el plantel y si la gente lo dice es porque plantel hay y calidad hay. Somos concientes, bienvenido el que sea como refuerzo a sumar y sino el equipo está preparando y mentalizado en las dos competiciones que estilos obligados a ganarlas por los nombres, la institución y lo que merece la afición y creo que estamos preparados para portar esa mochila y retos que son importantes.

Desde el primer día que llegamos acá tuvimos una charla interna, sabemos lo que dejamos de hacer y más alla de los refuerzos y pase fuera de Tigres, nos tenemos que preocupar por lo nuestro. Mirarnos a la cara cada uno y si nosotros logramos tener un plantel convencido con el objetivo, unido con más allá de los momentos o toque pasar en el semestre, si el plantel está convencido y todos toque al que le toque y al que no, si todos estamos convencido, creo sue vamos a ser el mejor plantel de la Liga”, confesó en conferencia de prensa.

Actualmente dentro del club regio siguen sin moverse sus piezas, esperando más tardar a finales de mes que se tengan noticias sobre alguna posible alta a su plantilla; mientras tendrán que definir la situación con Samir Caetano, quien ya no entra en planes y es el extranjero que dejara el cupo a un fichaje.

James pondrá a la Liga MX en el mundo

Respecto al arribo del crack colombiano a la “Fiera”, el mediocampista felino aplaudió esta clase de decisiones, pues darán pondrán al fútbol mexicano en noticia a nivel mundial.

“Sin duda, es una pieza mundial, jugador clase A, bienvenido sean esa clase de jugadores. Ojalá lo agarren en un gran momento y pueda aportarle a la Liga. Que la gente empiece a mirar hacia acá, en su momento llegó André, otros equipos han traído sus contrataciones y la Liga están trayendo jugadores importantes y es eso de subir nivel, va a dar de que hablar en el mundo y eso es importante para nosotros”, comentó.