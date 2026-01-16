Berterame sueña con el Mundial y responde a las críticas

*Responde a quienes no quieren naturalizados.

Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey, continúa en el centro de la conversación tras haber obtenido la nacionalidad mexicana con el objetivo de ser considerado por la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, su posible convocatoria no ha estado exenta de polémica, ya que un sector de la afición se ha manifestado en contra de incluir a futbolistas no nacidos en México. Ante ello, el atacante decidió expresar su postura.

El goleador de origen argentino dejó claro que no presta atención a los comentarios negativos y que su enfoque está en quienes valoran su trabajo dentro del campo. Señaló que mientras el cuerpo técnico del Tricolor confíe en él y aprecie su rendimiento, las críticas externas no le afectan, pues prefiere concentrarse en los aspectos positivos y en seguir demostrando su nivel futbolístico.

En medio del debate, también se ha hablado de una supuesta competencia directa entre Berterame y Armando González por un lugar en la lista de convocados. Lejos de generar tensión, el delantero albiazul tuvo palabras de reconocimiento para el jugador de Chivas, a quien elogió por su constancia y esfuerzo silencioso a lo largo de su carrera.

Berterame destacó que González ha trabajado durante años sin reflectores, redoblando esfuerzos hasta que finalmente comienzan a llegar los resultados. Por ello, consideró natural y saludable que exista una competencia fuerte dentro del equipo nacional, subrayando que este tipo de rivalidad eleva el nivel de todos y beneficia a la selección, con ambos futbolistas preparados para rendir al máximo cuando se les requiera.