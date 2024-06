Berterame sigue esperando su proceso de naturalización

Monterrey, Nuevo León. Germán Berterame rompió el silencio y aclaró cómo va su proceso de naturalización, el cual sigue en espera para el trámite final.

El delantero de Rayados confirmó que la foto filtrada en el consulado mexicano es real, aunque no con fines del mencionado “papeleo”, pues de momento desconoce cuándo tendrá terminará todo.

“Esa es la foto que se filtró, esa foto que se filtró es lo que ustedes piensan, lo que ustedes ven. Yo realmente fui nada más a hacerle una renovación al pasaporte a mi hija, pero claro, al estar ahí una foto que se filtre, simplemente ya piensa que está todo. Pero no, realmente fui con una renovación de mi hija y todavía sigo a la espera. Así pasó la elección, entonces lo tengo que esperar y cuando me manden el mensaje ya se van a enterar de la manera en que va.

No, no tengo esa solución. A ver, es cuestión de esperar. Ustedes saben muy bien lo que tarda, y más ahora con las elecciones que hubo, entonces es cuestión de que me digan que van a dar Ciudad de México y te van a dar ya el pasaporte. O sea, es cuestión de esperar y de vivir, nada más”, comentó.

Asimismo, tiene toda la ilusión por poder vestir la casaca de la Selección Mexicana, no obstante, no ha tenido charlas con el técnico nacional, Jaime Lozano.

“No, no, con él (Jaime Lozano), todavía no he hablado. No he hablado nada con él. Pero bueno, como te digo, yo solamente estoy esperando que me avisen y ya. Y por algo lo estaría haciendo, ¿no? Si no, no tendría esa ilusión (Jugar en el Tri).

A ver, si no, me hubiese quedado con Argentina y me hubiese quedado allá. La ilusión que tengo es porque realmente quiero estar (Con México), y realmente tengo que hacer para poder ayudarme”, dijo.

Hoy en día su ex compañero del Atlético de San Luis y actual jugador de Tigres, Nicolás Ibáñez, ya recibió su carta como mexicano y sería tomado en cuenta en el proceso mundialista por ‘Jimmy’, situación que “Berte” espera emular.