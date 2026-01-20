Berterame sí se irá al Inter de Miami, aseguran medios

*Lionel Messi habría convencido a Berterame.

Rayados del Monterrey se prepara para decir adiós a uno de sus hombres más importantes en el ataque. Germán Berterame, actual referente ofensivo del equipo y considerado parte del proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, dejará de vestir la camiseta albiazul en los próximos días.

Desde hace semanas, la directiva regiomontana, encabezada por José Antonio “Tato” Noriega, había reconocido que existía una propuesta atractiva tanto para el club como para el propio futbolista, la cual estaba siendo evaluada. Ahora, la salida del delantero ya quedó confirmada. El periodista Willie González informó en Canal 6 que el traspaso es un hecho.

El destino de Berterame será el Inter Miami, que reforzará su plantel de cara a la temporada 2026 de la Major League Soccer. La información fue ratificada por el propio González durante el programa El Comentario Al Día, en el Telediario Matutino, donde detalló que el atacante optó por aceptar el reto tras conversaciones directas con Lionel Messi, quien habría influido de manera decisiva en su decisión.

La operación se cerró por una cifra cercana a los 15 millones de dólares, monto que no ingresará íntegro a las arcas de Rayados. De acuerdo con lo revelado, el Monterrey recibirá el 65 por ciento del traspaso, mientras que el Atlético de Madrid conservará el 35 por ciento restante, como parte de acuerdos previos establecidos en el contrato del jugador.

En términos económicos, esto representa aproximadamente 174 millones de pesos para el club regiomontano. Según se explicó, de haberse concretado la venta en 20 millones de dólares, el reparto habría sido diferente, ya que el conjunto español se habría quedado con la mitad del total. Con esta transferencia, Rayados pierde a su goleador, pero asegura un ingreso importante de cara a futuros proyectos deportivos.