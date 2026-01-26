Berterame rompe el silencio ante inminente salida de Rayados

Monterrey, Nuevo León. La salida de Germán Berterame hacia Inter de Miami es casi un hecho, aunque el aún delantero de Rayados dejó en incertidumbre la situación.

El apodado “Inventor” rompió el silencio al tema y analiza la propuesta, tomando de referencia esta semana para llegar una decisión, la cual en sus palabras todavía no está al cien por ciento.

“Ahora estuve muy enfocado en la selección, recién llego, a disfrutar la familia y lo analizaremos esta semana.

(¿Decisión tomada?) Recién estoy llegando y lo analizaremos en la semana”, comentó a su arribo hacia la Sultana del Norte tras participar con la Selección Mexicana.

Cabe destacar, que el goleador albiazul ya tiene todo pactado para emigrar hacia la MLS con las “garzas” lideradas por Lionel Messi en un traspaso por 15 millones de dólares por los próximos 4 años.

Solamente se esperaba que el futbolista se desocupara del tema “Tri” para comenzar el trámite con el contrato, mientras en ese lapso la dirigencia regia estaba en busca de su sucesor, el cual está entre el serbio Uroš Đurđević (Atlas) y el colombiano Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre).